Πρόεδρος εργαζομένων ΕΚΑΒ για τον θάνατο Μαζωνάκη: «Οι γιατροί αρνήθηκαν να δώσουν το ιστορικό του»

Νέα στοιχεία για την στάση των γιατρών κατά την άφιξη των διασωστών του ΕΚΑΒ έδωσε στην δημοσιότητα ο Πρόεδρος εργαζομένων ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Πρόεδρος εργαζομένων ΕΚΑΒ για τον θάνατο Μαζωνάκη: «Οι γιατροί αρνήθηκαν να δώσουν το ιστορικό του»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι διασώστες του ΕΚΑΒ διαπίστωσαν ότι οι γιατροί δεν ακολούθησαν το πρωτόκολλο, καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε σε ημικαθιστή θέση αντί για οριζόντια.
  • Ο απινιδωτής στο ιατρείο ήταν χαλασμένος, σύμφωνα με τους διασώστες.
  • Οι γιατροί έκαναν δύο φορές χορήγηση αδρεναλίνης, παρά την απουσία ανακοπής στον ασθενή.
  • Σε επείγοντα περιστατικά, η συνοδεία γιατρού προς το νοσοκομείο δεν είναι πάντα υποχρεωτική, αλλά μπορεί να παρέχεται εθελοντικά.
  • Οι γιατροί αρνήθηκαν να δώσουν το ιατρικό ιστορικό του Μαζωνάκη στους διασώστες του ΕΚΑΒ.
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Νέα στοιχεία και πληροφορίες αναφορικά με τη στάση που τήρησαν οι κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έδωσε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος σε δηλώσεις του στο MEGA NEWS 104,6.

Ο κ. Μαθιόπουλος ανέφερε ότι εξαρχής οι διασώστες παρατήρησαν ότι οι γιατροί δεν είχαν ακολουθήσει το πρωτόκολλο.

«Όταν έφτασαν οι διασώστες, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν σε ημικαθιστή θέση. Δεν ήταν σε οριζόντια όπως προβλέπει το πρωτόκολλο, προκειμένου να ξεκινήσει η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και να κάνεις ό,τι χρειάζεται, έτσι ώστε, αν υπάρχει περίπτωση να επανέλθει ένα άτομο σε ανακοπή, να μπορεί να επανέλθει», σημείωσε ο κ. Μαθιόπουλος ενώ τόνισε στη συνέχεια ότι «οι διασώστες ανέφεραν πως ο απινιδωτής στο ιατρείο ήταν χαλασμένος».

Αναφορικά με την χορήγηση αδρεναλίνης στον τραγουδιστή που έκαναν οι κατηγορούμενοι γιατροί ο. Μαθιόπουλος ανέφερε: «Αν δεν είχε πάθει ανακοπή ο Μαζωνάκης, τότε γιατί έκαναν - και ενημέρωσαν και το έχουν δηλώσει και στις ανακριτικές αρχές - δύο φορές αδρεναλίνη; Πώς κάνεις δύο φορές αδρεναλίνη σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι σε ανακοπή. Δεν γίνεται».

Ο κ. Μαθιόπουλος παράλληλα εξήγησε τι ισχύει με τη συνοδεία του ασθενή προς το νοσοκομείο. Είναι δηλαδή απαραίτητη η συνοδεία του γιατρού ή όχι;

«Όταν πηγαίνει ένα άτομο σε ένα ιατρείο και ο γιατρός διαπιστώνει ότι πρέπει να πάει στο νοσοκομείο υπάρχει ιατρικό σημείωμα από τους γιατρούς στο οποίο γράφουν όλο το ιστορικό και τους λέει ότι δεν χρειάζεται συνοδεία. Το καταγράφει ο γιατρός και το υπογράφει κιόλας ότι δεν χρειάζεται συνοδεία. Τώρα όμως σε ένα επείγον περιστατικό, όπως ήταν συγκεκριμένα με τον Γιώργο Μαζωνάκη ή είναι ένα τροχαίο, ένας γιατρός συνδράμει. Υπάρχουν πολλές φορές που έχουν έρθει και γιατροί, έχουν αφήσει στην άκρη του δρόμου το αυτοκίνητό τους και έχουν συνοδεύσει έναν τραυματία στο νοσοκομείο ή ένα άτομο που έχει πάθει ανακοπή στο δρόμο», εξήγησε ο κ. Μαθιόπουλος προτού καταλήξει λέγοντας ότι οι γιατροί αρνήθηκαν να δώσουν στους διασώστες το ιστορικό του Μαζωνάκη

«Οι γιατροί αρνήθηκαν να δώσουν στους διασώστες του ΕΚΑΒ το ιστορικό του Μαζωνάκη. Το μόνο που έλεγαν ήταν: «Δεν τον βάλαμε στο μηχάνημα, δεν τον βάλαμε στο μηχάνημα, εμείς δεν κάναμε τίποτα», σημείωσε.

Υπενθυμίζετται ότι πριν από λίγες ημέρες ο κ. Μαθιόπουλος εξαπέλυσε μύδρους κατά των κατηγορούμενων γιατρών φτάνοντας μάλιστα σε σημείο να αναρτηθεί αν είναι όντως γιατροί καθώς δεν γνώριζαν να κάνουν ούτε ΚΑΡΠΑ. Μάλιστα αποκάλυψε ότι ο «Θεοδωρόπουλος του έκανε ΚΑΡΠΑ με το ένα χέρι».

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