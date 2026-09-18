Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Πώς βρέθηκε σε ραντεβού για υπνοθεραπεία - Το σεμινάριο των 350 ευρώ

Ο Νάσος Κομιανός συνάντησε τον Γιώργο Μαζωνάκη δύο ημέρες πριν από τον θάνατό του και επιβεβαίωσε ότι συνεργαζόταν με τη γιατρό επί περίπου 15 χρόνια

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Πώς βρέθηκε σε ραντεβού για υπνοθεραπεία - Το σεμινάριο των 350 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι Αρχές ερευνούν τη σχέση της 56χρονης γιατρού με τον υπνοθεραπευτή Νάσο Κομιανό, που συνδέεται επαγγελματικά και προσωπικά μαζί της.
  • Ο υπνοθεραπευτής έχει πραγματοποιήσει σεμινάριο στον χώρο του ιατρείου της γιατρού, με κόστος συμμετοχής 350 ευρώ, ενώ φωτογραφικό υλικό απεικονίζει τον ίδιο με τη γιατρό και συμμετέχοντες.
  • Ο Νάσος Κομιανός έχει αναπτύξει τη δική του μέθοδο υπνοθεραπείας και αναδρομής, ενώ έχει δημόσια εκφράσει απόψεις για μετενσάρκωση και «πνευματικές παρεισφρήσεις».
  • Η έρευνα επικεντρώνεται στον προσδιορισμό της φύσης των επαφών και συνεργασιών που σχετίζονται με τις τελευταίες ημέρες του Γιώργου Μαζωνάκη.
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Νέα δεδομένα έρχονται στο προσκήνιο γύρω από την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι έρευνες φαίνεται να εξετάζουν πλέον πιο αναλυτικά τις επαγγελματικές και προσωπικές διασυνδέσεις προσώπων που είχαν επαφή με τον δημοφιλή τραγουδιστή τις τελευταίες ημέρες της ζωής του.

Στο επίκεντρο βρίσκεται, μεταξύ άλλων, η σχέση της 56χρονης γιατρού που έχει απασχολήσει τις Αρχές με τον υπνοθεραπευτή και αναδρομέα θεραπευτή Νάσο Κομιανό. Πρόκειται για μια γνωριμία που, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, δεν περιοριζόταν σε προσωπικό επίπεδο, αλλά είχε και επαγγελματική διάσταση.

Ο Νάσος Κομιανός φέρεται να είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη μόλις δύο ημέρες πριν από τον θάνατό του. Ο ίδιος έχει επιβεβαιώσει ότι γνώριζε εδώ και χρόνια την 56χρονη γιατρό και ότι μεταξύ τους υπήρχε συνεργασία. Παράλληλα, έχει αναφέρει πως ήταν εκείνος που έλαβε στο κινητό του την επίμαχη φωτογραφία του τραγουδιστή, την οποία φέρεται να του είχε αποστείλει η γιατρός.

ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ-ΥΠΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Ο Νάσος Κομιανός

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Η συνεργασία με τη γιατρό

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την έρευνα παρουσιάζουν οι αναφορές του ίδιου του υπνοθεραπευτή σχετικά με τη συνεργασία του με τη γιατρό. Όπως έχει δηλώσει, οι δυο τους γνωρίζονται περίπου 15 χρόνια και εκείνη κατά καιρούς τού παρέπεμπε ανθρώπους που ζητούσαν τις υπηρεσίες του.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες της Espresso, η επαγγελματική τους σχέση φέρεται να είχε πάρει και πιο οργανωμένη μορφή, καθώς ο Νάσος Κομιανός φέρεται να είχε πραγματοποιήσει σεμινάριο στον χώρο του ιατρείου του ζευγαριού που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης. Το κόστος συμμετοχής, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ανερχόταν στα 350 ευρώ.

Γάκα, Θεοδωρόπουλος

Η γιατρός Ιωάννα Γάκα κατά τη μεταγωγή της

Eurokinissi

Τι έχει πει για την ύπνωση

Στο πλαίσιο των αναφορών που εξετάζονται, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και όσα έχει υποστηρίξει δημόσια ο Νάσος Κομιανός για τη διαδικασία της ύπνωσης. Ο ίδιος έχει αναφέρει ότι πριν από μια τέτοια διαδικασία θεωρεί απαραίτητο ο άνθρωπος να μην βρίσκεται υπό την επήρεια ουσιών ή άλλων παραγόντων που, κατά την άποψή του, θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη διαδικασία.

Οι συγκεκριμένες δηλώσεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία λόγω της συνάντησής του με τον Γιώργο Μαζωνάκη λίγο πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή. Ωστόσο, το περιεχόμενο και η σημασία της συγκεκριμένης συνάντησης αποτελούν αντικείμενο της έρευνας.

Οι Αρχές επιχειρούν να συνθέσουν το χρονολόγιο των τελευταίων ημερών του Γιώργου Μαζωνάκη, εξετάζοντας επαφές, συναντήσεις, επικοινωνίες και επαγγελματικές σχέσεις των προσώπων που συνδέονται με την υπόθεση.

Το βιογραφικό του Νάσου Κομιανού

Ο Νάσος Κομιανός έχει παρουσιάσει δημόσια ένα ιδιαίτερο επαγγελματικό προφίλ. Γεννήθηκε στην Κηφισιά το 1964 και σε ηλικία 17 ετών μετέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αρχικά σπούδασε Ψυχολογία στο University of Oklahoma και στη συνέχεια Κοινωνιολογία στο Old Dominion University στη Βιρτζίνια.

Σύμφωνα με το βιογραφικό που έχει δημοσιοποιήσει ο ίδιος, από το 2000 ασχολήθηκε με την υπνοθεραπεία, ενώ στη συνέχεια ανέπτυξε τη δική του προσέγγιση, την οποία αποκαλεί «υπνοσκόπηση». Παρουσιάζεται ως πιστοποιημένος υπνοθεραπευτής και αναδρομέας θεραπευτής.

Στις δημόσιες τοποθετήσεις του έχει μιλήσει για τη χρήση της ύπνωσης σε διαφορετικά πεδία, ενώ έχει κάνει αναφορές και σε παραδείγματα από τον κόσμο των ζώων, υποστηρίζοντας ότι και αυτά εμφανίζουν συμπεριφορές που συνδέονται με την ύπνωση.

Έχει ακόμη αναφερθεί σε περιστατικά ανθρώπων που, όπως υποστηρίζει, είχαν προβλέψει γεγονότα όπως η επίθεση στους Δίδυμους Πύργους. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν μέρος των δημόσιων τοποθετήσεών του και δεν συνιστούν από μόνοι τους επιβεβαιωμένα ευρήματα.

Στην προσωπική του ιστοσελίδα ο υπνοθεραπευτής περιγράφει την αναδρομική θεραπεία ως μια διαδικασία μέσω της οποίας αναζητούνται οι υποτιθέμενες ρίζες σύγχρονων προβλημάτων σε προηγούμενες χρονικές περιόδους.

Παράλληλα, έχει ασχοληθεί δημόσια με έννοιες όπως η μετενσάρκωση και οι προηγούμενες ζωές, ενώ υποστηρίζει ότι ο σωματικός θάνατος δεν συνεπάγεται απαραίτητα το τέλος της ύπαρξης.

Στο βιβλίο του «Σκιώδεις παρεισφρήσεις» πραγματεύεται επίσης την έννοια των «πνευματικών» ή «ψυχικών παρεισφρήσεων», συνδέοντας σχετικές αντιλήψεις με ιστορικές αναφορές στα θεραπευτικά όνειρα που αποδίδονται στα αρχαία Ασκληπιεία.

Στο ίδιο πλαίσιο παρουσιάζει και τεχνικές που, σύμφωνα με το βιογραφικό του, έχει αναπτύξει ο ίδιος, μεταξύ των οποίων και η Rapid Entity Attachment Release.

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