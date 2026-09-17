Mαρτυρία πρώην πελάτισσας του υπνοθεραπευτή - «Eλεγε πως ο πατέρας μου έχει μετενσαρκωθεί σε μένα»

Νέα καταγγελία για τον υπνοθεραπευτή ο οποίος φαίνεται πως παίζει κομβικό ρόλο στη γνωριμία του Γιώργου Μαζωνάκη με το ζευγάρι Γάκα-Θεοδωρόπουλου

Δημήτρης Δρίζος, Επιμέλεια

Mαρτυρία πρώην πελάτισσας του υπνοθεραπευτή - «Eλεγε πως ο πατέρας μου έχει μετενσαρκωθεί σε μένα»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο υπνοθεραπευτής ήταν κεντρικό πρόσωπο στην έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και είχε προγραμματισμένο ραντεβού μαζί του την ημέρα του θανάτου του.
  • Η πρώην πελάτισσα του υπνοθεραπευτή περιέγραψε μια συνεδρία ύπνωσης πριν από 20 χρόνια, όπου ξαναβίωσε τον θάνατο του πατέρα της.
  • Ο υπνοθεραπευτής της άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι ο πατέρας της είχε μετενσαρκωθεί σε εκείνη.
  • Η πελάτισσα ανέφερε πως ο υπνοθεραπευτής δεν της προκάλεσε βλάβη και ότι συνέχισε θεραπείες με άλλον ψυχολόγο.
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Πρόσωπο «κλειδί» στην έρευνα γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη είναι ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος ήταν ο αποδέκτης μιας φωτογραφίας που του έστειλε η γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατο του τραγουδιστή.

Όπως ανέφερε ο υπνοθεραπευτής, εκείνος και ο Γιώργος Μαζωνάκης είχαν συναντηθεί μερικές μέρες νωρίτερα για τη λήψη ιστορικού και είχαν προγραμματισμένο ραντεβού τη μοιραία Τετάρτη το απόγευμα.

Μιλώντας στο MEGA η κα Νατάσα μοιράστηκε την προσωπική της εμπειρία από μια συνεδρία ύπνωσης με τον εν λόγω υπνοθεραπευτή πριν από περίπου 20 χρόνια. Όπως είπε η ίδια, αφού της έκανε ορισμένες ερωτήσεις και έμαθε για την απώλεια του πατέρα της, την υπέβαλε σε ύπνωση.

«Πήγα πριν 20 χρόνια. Είχε έρθει κιόλας σπίτι μου επίσκεψη. Μου τον είχαν συστήσει κάποιοι οικογενειακοί φίλοι στη Γλυφάδα, στα νότια προάστια που έμενα και είχε έρθει στο σπίτι μου. Μου συστήθηκε σαν ψυχολόγος – υπνοθεραπευτής και μου έκανε έναν υπνωτισμό παρουσία κάποιων ανθρώπων στο σπίτι μου. Όταν ξύπνησα μου είπε ότι ξαναβίωσα το θάνατο του μπαμπά μου που είχε πεθάνει τότε, αρκετά πιο παλιά».

Όταν ξύπνησε, της ανέφερε ότι ξαναβίωσε τον θάνατο του πατέρα της και της άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο πατέρας της να έχει μετενσαρκωθεί στην ίδια.

«Κάποιες ερωτήσεις μου είχε κάνει εκείνη την ώρα σπίτι. Με ρώτησε τη δουλειά μου, αν έχω κάποια συμπτώματα υπνοβασίας, αν θυμάμαι καλά. Με ρώτησε για τον μπαμπά μου. Του είπα ότι τον έχω χάσει. Βέβαια δεν ήξερε ότι είχε ξεψυχήσει στα χέρια μου, πράγμα που μου το είπε εκεί όταν υπνωτίστηκα, όταν ξύπνησα. Βέβαια άφησε και το ενδεχόμενο ότι μπορεί να έχω κάποιο είδος μετενσάρκωσης, το οποίο και ήμουνα και μικρή, με συγκλόνισε λίγο και μου είπε ότι θα με ξαναδεί. Είπε ότι μπορεί να έχει έρθει ο πατέρας μου, να έχει μετενσαρκωθεί σε μένα από τη στιγμή που πέθανε στα χέρια μου. Μετά είχα με ψυχολόγο αρκετές θεραπείες. Είδα ότι ο κύριος δεν μου έκανε κάτι».

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