Λατινική Αμερική: Επισημοποιήθηκαν τα σύνορα Βολιβίας-Παραγουάης μετά από 88 χρόνια διαπραγματεύσεων

Οι δυο χώρες είχαν εμπλακεί σε πόλεμο από το 1932 ως το 1935, για τον έλεγχο της ξηρής περιοχής του βόρειου Τσάκο

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Λατινική Αμερική: Επισημοποιήθηκαν τα σύνορα Βολιβίας-Παραγουάης μετά από 88 χρόνια διαπραγματεύσεων
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μετά από 88 χρόνια διαπραγματεύσεων, οριοθετήθηκαν επίσημα τα σύνορα μεταξύ Βολιβίας και Παραγουάης μήκους περίπου 755 χιλιομέτρων.
  • Ο πόλεμος του Τσάκο (1932-1935) για τον έλεγχο της περιοχής του βόρειου Τσάκο είχε ως αποτέλεσμα 80.000 έως 100.000 νεκρούς και την απώλεια εδάφους από τη Βολιβία.
  • Η τελική οριοθέτηση ολοκληρώθηκε μετά από τριήμερες εργασίες στη Λα Πας, με τη χρήση drones και γεωγραφικών δεδομένων για δύσβατες περιοχές.
  • Η συμφωνία κλείνει έναν ιστορικό κύκλο, εδραιώνοντας ασφαλή και αμοιβαία αναγνωρισμένα σύνορα βασισμένα σε εμπιστοσύνη και συνεργασία.
  • Βολιβία και Παραγουάη είναι οι μόνες χώρες στη Λατινική Αμερική με πλήρως οριοθετημένα σύνορα.
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Μετά από 88 χρόνια διαπραγματεύσεων, οριοθετήθηκαν και επισήμως τα σύνορα μεταξύ Βολιβίας και Παραγουάης.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Βολιβίας την Τετάρτη, «η Βολιβία και η Παραγουάη ολοκλήρωσαν την πλήρη χάραξη των διεθνών συνόρων τους, διαδικασία που διεξαγόταν για 88 χρόνια από τεχνικές επιτροπές των δυο χωρών».

Οι δυο χώρες είχαν εμπλακεί σε πόλεμο από το 1932 ως το 1935, για τον έλεγχο της ξηρής περιοχής του βόρειου Τσάκο. Η ένοπλη σύρραξη είχε αφήσει πίσω της από 80.000 έως 100.000 νεκρούς. Με τον τερματισμό της, η Βολιβία έχασε έδαφος γης σχεδόν ίσο με τη μισή επικράτεια της σημερινής Παραγουάης.

Μετά τον «Πόλεμο του Τσάκο», η Παραγουάη και η Βολιβία υπέγραψαν το 1938 συμφωνία ειρήνης, που άνοιξε τον δρόμο για τη μακρά διαδικασία οροθέτησης των συνόρων τους, μήκους περίπου 755 χιλιομέτρων.

Η συμφωνία ανακοινώθηκε μετά το πέρας τριήμερων εργασιών στη Λα Πας της μικτής επιτροπής οροθέτησης των συνόρων Βολιβίας-Παραγουάης, που εξέτασε γεωγραφικά δεδομένα για απομακρυσμένες περιοχές των συνόρων με drones και βασιζόμενη σε κυβερνητικά έγγραφα.

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Οι εργασίες της επέτρεψαν να ολοκληρωθεί το έργο που απέμενε για το τελευταίο κομμάτι των συνόρων που εκκρεμούσε, μήκους 3,5 χιλιομέτρων, που διαρρέει ο Ρίο Νέγρο, ποταμός που πηγάζει στη Βολιβία.

«Η ολοκλήρωση (της οροθέτησης) των συνόρων εδραιώνει διμερή σχέση θεμελιωμένη στην εμπιστοσύνη και στη συνεργασία ανάμεσα στα δυο κράτη και κλείνει ιστορικό κύκλο», εγγυώμενη «ασφαλή και αμοιβαία αναγνωρισμένα» σύνορα, ανέφερε η Λα Πας.

Από την άλλη, το υπουργείο Εξωτερικών της Παραγουάης τόνισε, σε ανακοίνωσή του που δημοσιοποιήθηκε μετά το επίσημο τέλος των διαπραγματεύσεων, ότι οι δύο χώρες είναι οι μόνες στη Λατινική Αμερική που έχουν «εντελώς οροθετημένα σύνορα» και εξήρε το έργο των τεχνικών ομάδων που μπόρεσε να χαράξει τη συνοριογραμμή σε «τεράστιες και δυσπρόσιτες περιοχές».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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