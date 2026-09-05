Βολιβία: Φονικές εκρήξεις σε στρατιωτική βάση κοντά στη Λα Πας με νεκρούς και δεκάδες τραυματίες

Snapshot Στρατιωτική βάση στη Βιάτσα, κοντά στη Λα Πας, υπέστη πολλαπλές εκρήξεις με απολογισμό τουλάχιστον δύο νεκρούς και περίπου 60 τραυματίες.

Επτά άτομα αγνοούνται και υπάρχει ανησυχία ότι οι νεκροί μπορεί να αυξηθούν καθώς συνεχίζονται οι έρευνες.

Υγειονομικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι νεκροί ενδέχεται να είναι μεταξύ 10 και 15.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 14:30 τοπική ώρα και προκάλεσε σημαντική αναστάτωση στην περιοχή.

Οι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης και αντιμετώπισης των συνεπειών. Snapshot powered by AI

Σφοδρές εκρήξεις συγκλόνισαν στρατιωτική βάση στην πόλη Βιάτσα, περίπου 30 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της Βολιβίας, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον δύο νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία των τοπικών αρχών, περίπου 60 άνθρωποι έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία φέροντας τραύματα, ενώ τουλάχιστον επτά άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Εκπρόσωπος της αστυνομίας προειδοποίησε πως ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί τις επόμενες ώρες όσο προχωρούν οι έρευνες στα συντρίμμια.

Κι όμως, οι εκτιμήσεις από τον υγειονομικό τομέα σκιαγραφούν ένα σαφώς πιο δραματικό σκηνικό, καθώς αρμόδια αξιωματούχος δήλωσε στο δίκτυο Noticias Bolivisión πως οι νεκροί υπολογίζονται μεταξύ 10 και 15.

Το χρονικό του συμβάντος και η αναστάτωση

Tο περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 14:30 τοπική ώρα (21:30 ώρα Ελλάδας) εντός της στρατιωτικής εγκατάστασης στη Βιάτσα, μια πόλη 100.000 κατοίκων. Την ίδια ώρα, βίντεο που μετέδωσαν βολιβιανά μέσα ενημέρωσης αποτυπώνουν το μέγεθος των αλλεπάλληλων εκρήξεων και το πυκνό σύννεφο καπνού που σκέπασε την περιοχή, ενώ οι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στο σημείο.

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