Εκτός ελέγχου η κατάσταση: Καίνε ομοιώματα του Εμπαπέ στην Παραγουάη!

Σε διπλωματικό επεισόδιο εξελίσσεται η αναμέτρηση της Γαλλίας με την Ουρογουάη

Δημήτρης Δρίζος

Εκτός ελέγχου η κατάσταση: Καίνε ομοιώματα του Εμπαπέ στην Παραγουάη!
AP.
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στην Παραγουάη, κατά τη γιορτή του Σαν Χουάν, κάηκε δημόσια ομοίωμα του Κιλιάν Εμπαπέ, χαρακτηρισμένου ως «ο πιο μισητός» της χρονιάς.
  • Η ένταση αυξήθηκε μετά τον αποκλεισμό της Παραγουάης από το Μουντιάλ 2026 και τις ρατσιστικές επιθέσεις της γερουσιάστριας Σελέστ Αμαρίγια κατά του Εμπαπέ.
  • Ο αγώνας Γαλλίας-Παραγουάης στη Φιλαδέλφεια κρίθηκε με πέναλτι του Εμπαπέ, που έδωσε τη νίκη 1-0 στη Γαλλία και πρόκριση στα προημιτελικά.
  • Ο Κιλιάν Εμπαπέ απάντησε στις ρατσιστικές επιθέσεις, απορρίπτοντας τις κατηγορίες και υπερασπιζόμενος τη θέση του στον αθλητισμό και την κοινωνία.
  • Το επεισόδιο εξελίσσεται σε διπλωματική κρίση μεταξύ Γαλλίας και Παραγουάης λόγω της δημόσιας επίθεσης και του πολιτισμικού συμβολισμού του καψίματος του ομοιώματος.
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Ο Κιλιάν Εμπαπέ βρέθηκε στο επίκεντρο της παραδοσιακής γιορτής του Σαν Χουάν στην Παραγουάη, όπου το ομοίωμά του κάηκε δημόσια ως «ο πιο μισητός» της χρονιάς, σύμφωνα με το τοπικό έθιμο που επιλέγει κάθε χρόνο πρόσωπα που θεωρούνται αμφιλεγόμενα ή αντιπαθή.

Στην Παραγουάη, η γιορτή του Σαν Χουάν περιλαμβάνει το κάψιμο ομοιωμάτων ατόμων που ξεχωρίζουν αρνητικά στη δημόσια σφαίρα. Φέτος, το ομοίωμα του αρχηγού της εθνικής Γαλλίας και ποδοσφαιριστή Κιλιάν Εμπαπέ αποτέλεσε το κεντρικό σύμβολο αυτής της παράδοσης, καθώς χαρακτηρίστηκε από τους συμμετέχοντες ως «ο πιο μισητός» της χρονιάς.

Η ένταση γύρω από τον Εμπαπέ κορυφώθηκε μετά τον αποκλεισμό της Παραγουάης από το Μουντιάλ 2026, όταν η γερουσιαστής Σελέστ Αμαρίγια, μέλος του Ριζοσπαστικού Φιλελεύθερου Κόμματος, εξαπέλυσε ρατσιστικές επιθέσεις μέσω κοινωνικών δικτύων. Σε μακροσκελή ανάρτησή της στο Χ, περιέγραψε τον Εμπαπέ ως «αποικιοκρατούμενο Καμερουνέζο» που προσπαθεί να περάσει για Γάλλος και τον αποκάλεσε «κτήνος» που δεν ξέρει να γράφει, ενώ υποστήριξε ότι οι παίκτες της Παραγουάης θα έπρεπε να τον χαστουκίσουν μετά τον αγώνα.

Ο αγώνας μεταξύ Γαλλίας και Παραγουάης στη Φιλαδέλφεια ήταν επεισοδιακός και κρίθηκε με πέναλτι του Εμπαπέ, που χάρισε τη νίκη 1-0 στη Γαλλία το Σάββατο (04/07), οδηγώντας την ομάδα στα προημιτελικά.

Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής απάντησε στις ρατσιστικές επιθέσεις, απορρίπτοντας τις κατηγορίες και υπερασπιζόμενος τη θέση του στον αθλητισμό και την κοινωνία.

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