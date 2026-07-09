Εκτός ελέγχου η κατάσταση: Καίνε ομοιώματα του Εμπαπέ στην Παραγουάη!

Snapshot Στην Παραγουάη, κατά τη γιορτή του Σαν Χουάν, κάηκε δημόσια ομοίωμα του Κιλιάν Εμπαπέ, χαρακτηρισμένου ως «ο πιο μισητός» της χρονιάς.

Η ένταση αυξήθηκε μετά τον αποκλεισμό της Παραγουάης από το Μουντιάλ 2026 και τις ρατσιστικές επιθέσεις της γερουσιάστριας Σελέστ Αμαρίγια κατά του Εμπαπέ.

Ο αγώνας Γαλλίας-Παραγουάης στη Φιλαδέλφεια κρίθηκε με πέναλτι του Εμπαπέ, που έδωσε τη νίκη 1-0 στη Γαλλία και πρόκριση στα προημιτελικά.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ απάντησε στις ρατσιστικές επιθέσεις, απορρίπτοντας τις κατηγορίες και υπερασπιζόμενος τη θέση του στον αθλητισμό και την κοινωνία.

Το επεισόδιο εξελίσσεται σε διπλωματική κρίση μεταξύ Γαλλίας και Παραγουάης λόγω της δημόσιας επίθεσης και του πολιτισμικού συμβολισμού του καψίματος του ομοιώματος. Snapshot powered by AI

Ο Κιλιάν Εμπαπέ βρέθηκε στο επίκεντρο της παραδοσιακής γιορτής του Σαν Χουάν στην Παραγουάη, όπου το ομοίωμά του κάηκε δημόσια ως «ο πιο μισητός» της χρονιάς, σύμφωνα με το τοπικό έθιμο που επιλέγει κάθε χρόνο πρόσωπα που θεωρούνται αμφιλεγόμενα ή αντιπαθή.

Στην Παραγουάη, η γιορτή του Σαν Χουάν περιλαμβάνει το κάψιμο ομοιωμάτων ατόμων που ξεχωρίζουν αρνητικά στη δημόσια σφαίρα. Φέτος, το ομοίωμα του αρχηγού της εθνικής Γαλλίας και ποδοσφαιριστή Κιλιάν Εμπαπέ αποτέλεσε το κεντρικό σύμβολο αυτής της παράδοσης, καθώς χαρακτηρίστηκε από τους συμμετέχοντες ως «ο πιο μισητός» της χρονιάς.

? PARAGUAY ?? | QUEMAN A “MBAPPÉ” EN PLAZA PÚBLICA ? Y CELEBRAN



Paraguayos declararon a Mbappé como “el más odiado” en las festividades de “San Juan”, fiesta tradicional donde se quema a un muñeco que representa a la personas más odiada en ese momento en todo el país. https://t.co/7aEFsXcp0D pic.twitter.com/kYTRO4UmrK — XAlertNow (@xalertnow) July 8, 2026

Η ένταση γύρω από τον Εμπαπέ κορυφώθηκε μετά τον αποκλεισμό της Παραγουάης από το Μουντιάλ 2026, όταν η γερουσιαστής Σελέστ Αμαρίγια, μέλος του Ριζοσπαστικού Φιλελεύθερου Κόμματος, εξαπέλυσε ρατσιστικές επιθέσεις μέσω κοινωνικών δικτύων. Σε μακροσκελή ανάρτησή της στο Χ, περιέγραψε τον Εμπαπέ ως «αποικιοκρατούμενο Καμερουνέζο» που προσπαθεί να περάσει για Γάλλος και τον αποκάλεσε «κτήνος» που δεν ξέρει να γράφει, ενώ υποστήριξε ότι οι παίκτες της Παραγουάης θα έπρεπε να τον χαστουκίσουν μετά τον αγώνα.

? Celeste Amarilla (Paraguayan senator), on Kylian Mbappé: "This brute hasn't even learned to write. Instead of breastmilk, he grew up sucking on coconuts, and the most educated creatures he ever heard were chimpanzees.



You should've given him the middle finger, Orlando Gill… pic.twitter.com/cUBeXln4l1 — Madrid Zone (@theMadridZone) July 6, 2026

Ο αγώνας μεταξύ Γαλλίας και Παραγουάης στη Φιλαδέλφεια ήταν επεισοδιακός και κρίθηκε με πέναλτι του Εμπαπέ, που χάρισε τη νίκη 1-0 στη Γαλλία το Σάββατο (04/07), οδηγώντας την ομάδα στα προημιτελικά.

Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής απάντησε στις ρατσιστικές επιθέσεις, απορρίπτοντας τις κατηγορίες και υπερασπιζόμενος τη θέση του στον αθλητισμό και την κοινωνία.

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