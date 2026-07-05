Μουντιάλ 2026: Ο Εμπαπέ από την… άσπρη βούλα, έστειλε τους Γάλλους στα προημιτελικά

Οι «τρικολόρ» τα βρήκαν δύσκολα απέναντι στην Παραγουάη, δεν μπορούσαν να απειλήσουν με τίποτα και τελικά… λυτρώθηκαν με το πέναλτι του Εμπαπέ στο 70’ (1-0) – Κόντρα στο Μαρόκο στους «8».

Newsbomb

Μουντιάλ 2026: Ο Εμπαπέ από την… άσπρη βούλα, έστειλε τους Γάλλους στα προημιτελικά
AP
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Το ξεκάθαρο φαβορί του αγώνα για τους «16» ανάμεσα στη Γαλλία και την Παραγουάη, τα βρήκε… σκούρα. Οι λατινοαμερικάνοι παίζοντας με εξαιρετική τακτική ανασταλτικά «βραχυκύκλωσαν» την ομάδα του Ντεσάμπ. Για να έρθει ένα πέναλτι του Κιλιάν Εμπαπέ στο 70’ να λυτρώσει τους «τρικολόρ» για το τελικό 1-0!

Η «αλμπιρόχα» έκλεισε χώρους, έπαιζε με βοήθειες σε κάθε Γάλλο μεσοεπιθετικό και παράλληλα «πείραξε» τα νεύρα των αστεριών της ευρωπαϊκής ομάδας, με τον γνωστό λατινοαμερικάνικο τρόπο.

Είναι χαρακτηριστικό πως η Γαλλία μέχρι να ανοίξει το σκορ με το πέναλτι του Εμπαπέ, δεν είχε σημαντική ευκαιρία, αλλά κυρίως κάποια σουτ. Μετά το γκολ η διαχείριση του ματς έγινε εύκολη για τους «τρικολόρ», οι οποίοι πέρασαν στους «8» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Εμπαπέ πέτυχε το 7ο γκολ του στη διοργάνωση και «έπιασε» τον Λιονέλ Μέσι στην κορυφή των σκόρερ. Παράλληλα ανέβηκε στα 19 σε όλα τα Παγκόσμια Κύπελλα, όντας ένα πίσω από τον Αργεντινό που έχει 20.

Όλα αυτά στην… καυτή Φιλαδέλφεια, καθώς το ματς διεξήχθη υπό συνθήκες καύσωνα το απόγευμα για τις ΗΠΑ.

Η Γαλλία στα προημιτελικά θα κοντραριστεί με το Μαρόκο. Το οποίο είχε αντιμετωπίσει – και νικήσει – στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022. Η αναμέτρηση για τους «8» θα διεξαχθεί την Πέμπτη (9/7) στις 23:00 ώρα Ελλάδος, στη Βοστώνη.

Το ματς

Κάτω από δύσκολες συνθήκες λόγω της ζέστης, η Γαλλία από την αρχή πήρε τα ηνία. Η Παραγουάη δεν είχε διάθεση να πάρει ρίσκα. Έκλεισε τους χώρους, έπαιζαν όλοι πίσω από την μπάλα και έτσι το πρώτο 20λεπτο πέρασε χωρίς ευκαιρία.

Ο Κονέ στο 22’ σούταρε με την μπάλα να κοντράρει και να φεύγει κόρνερ. Επτά λεπτά μετά, ο Ντεμπελέ έκανε επικίνδυνο γύρισμα, με την μπάλα να περνά απ’ όλους και τελικά να απομακρύνεται από την άμυνα.

Στο 31’ ξανά ο Ντεμπελέ έκανε τη σέντρα, για λίγο δεν πήρε την κεφαλιά ο Εμπαπέ. Τα σουτ που επιχείρησαν Ραμπιό (άουτ), Κουντέ (μπλόκαρε ο Χιλ), Ντεμπελέ (κόντραρε και κατέληξε κόρνερ), οδήγησαν το ματς στην ολοκλήρωση του πρώτου μέρους.

Το δεύτερο ημίχρονο βρήκε τους Γάλλους να συνεχίζουν με πάσες να ψάχνουν κενούς χώρους. Στο 55’ ο Κονέ σούταρε δυνατά, με τον Χιλ να διώχνει σε κόρνερ.

Ο Ντουέ πάτησε περιοχή και προσπάθησε να περάσει τους αντιπάλους του, με τον Ντιέγκο Γκόμες να τον ανατρέπει. Μετά από γνωστοποίηση από το VAR, ο διαιτητής έκανε έλεγχος της φάσης και στο 67’ υπέδειξε πέναλτι για τους Γάλλους. Ο Κιλιάν Εμπαπέ ανέλαβε την εκτέλεση και στο 70’ έστειλε στην άλλη γωνία τον Χιλ ανοίγοντας το σκορ!

Οι Παραγουανοί έκαναν ουσιαστικά την πρώτη προσπάθειά τους για να απειλήσουν, στο 87’. Ο Αλόνσο σούταρε αρκετά άστοχα όμως. Δύο λεπτά μετά, ο Εμπαπέ δοκίμασε μακρινό σουτ, με τον Χιλ να αποκρούει. Ο Μαουρίσιο στο 90’, έκανε το πρώτο σουτ εντός εστίας για τους λατινοαμερικάνους, με τον Μενιάν να μπλοκάρει άνετα.

Στο 90+6’ ο Ντουέ έφυγε στην κόντρα από αριστερά, γύρισε στον Εμπαπέ που προσποιήθηκε και σούταρε μέσα από την περιοχή, ο Χιλ απέκρουσε, η μπάλα πήγε ξανά στον σούπερ σταρ της Ρεάλ, αλλά το δεύτερο τελείωμά του έφερε μια ακόμη εντυπωσιακότερη απόκρουση του Παραγουανού πορτιέρε.

Διαιτητής: Ιλγκίζ Ταντάσεφ (Ουζμπεκιστάν)

Κίτρινες: Μπαρκολά, Κονέ, Ολίσε

ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ (Γκουστάβο Αλφάρο): Γκιλ, Βελάσκες, Αλντερέτε (58’ Κανάλε), Κάσερες, Αλόνσο, Γκουστάβο Γκόμες (71’ Μαουρίσιο), Αλμιρόν (71’ Άβαλος), Ντιέγκο Γκόμες, Κούμπας, Γκαλάρζα, Ενσίσο (61’ Καμπαγέρο)

ΓΑΛΛΙΑ (Ντιντιέ Ντεσάμπ): Μενιάν, Ντινιέ, Ουπαμεκανό, Σαλιμπά, Κουντέ, Μανού Κονέ, Ραμπιό, Μπαρκολά (61’ Ντουέ), Ντεμπελέ (84’ Σερκί), Ολίσε, Εμπαπέ

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