H ANEK LINES σε ταξιδεύει με τον αέρα του τόπου της!

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H ANEK LINES σε ταξιδεύει με τον αέρα του τόπου της!
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Όπως ένα σπίτι στην Κρήτη ανοίγει την πόρτα του και προσφέρει απλόχερα φιλοξενία, έτσι και τα πλοία της ANEK LINES δεν σε μεταφέρουν απλώς — σε καλωσορίζουν σε ένα ταξίδι με ζεστασιά και οικειότητα.

Με καθημερινά δρομολόγια από/προς Πειραιά - Μήλο - Χανιά & Πειραιά - Σέριφο - Ηράκλειο και το φθινόπωρο, το ταξίδι μπορεί να προγραμματιστεί πιο εύκολα από ποτέ!

Σύγχρονα πλοία, υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης και προνομιακές προσφορές εξασφαλίζουν άνεση και οικονομία, ενώ φέτος η Κρήτη - ως Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026 - γίνεται για εμάς πηγή έμπνευσης. Στην ANEK LINES τιμούμε αυτή τη σημαντική διάκριση φέρνοντας αυθεντικές κρητικές γεύσεις στα εστιατόρια των πλοίων μας, ώστε το ταξίδι να γίνεται μια πρώτη γευστική γνωριμία με τον τόπο.

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Νέο ξεκίνημα και σπουδές... με την ANEK LINES δίπλα σου!

Γιατί κάθε νέος δρόμος χρειάζεται ένα πρώτο ταξίδι και κάθε όνειρο αξίζει να ταξιδεύει με ευκολία!

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Η ANEK LINES συγχαίρει όλους τους νέους φοιτητές για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και στέκεται έμπρακτα δίπλα τους σε αυτό το σημαντικό πρώτο τους βήμα. Με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και διαχρονική στήριξη στην Παιδεία, προσφέρει στους νεοεισαχθέντες φοιτητές και στους συνοδούς τους, έκπτωση 50% σε όλες τις θέσεις επιβατών (με εξαίρεση τις μονόκλινες και Lux καμπίνες) καθώς και 20% στα ΙΧ οχήματα και τις Μοτοσυκλέτες, στις γραμμές της Κρήτης (Χανιά & Ηράκλειο), διευκολύνοντας τις πρώτες απαραίτητες μετακινήσεις από και προς τον τόπο σπουδών τους.

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Παράλληλα προσφέρει ειδικές τιμές & φοιτητικά πακέτα προσφορών:

· 20,50€ στην Οικονομική Θέση

· 23€ στα Αριθμημένα Καθίσματα

· Από 24€ το άτομο για παρέες φοιτητών σε καμπίνες (ΑΒ3 ή ΑΒ4)

· Από 40€ πακέτα προσφορών για φοιτητές με όχημα σε Οικονομική θέση

· Από 50% στις υπόλοιπες θέσεις επιβατών (εκτός από καμπίνες LUX)

Δες όλες τις φοιτητικές εκπτώσεις και επίλεξε αυτή που σου ταιριάζει :

Φοιτητικές Εκπτώσεις για Κρήτη | Anek Lines

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Offers & Benefits

Η ANEK LINES σου δίνει την ευκαιρία να ταξιδέψεις με μοναδικές προσφορές που φτάνουν έως και 50%!

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Παρακάτω κάποιες απ’ τις προσφορές μας:

· 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους & παιδιά

· 25% έκπτωση σε 4κλινη καμπίνα

· 20% Special Οικονομική

· 20% έκπτωση επιστροφής σε επιβάτες & Ι.Χ.

· Πακέτα προσφορών από €114 σε επιβάτες με Ι.Χ. ή και από 253 για 4κλινη καμπίνα & Ι.Χ.

· Από 24€ το άτομο για παρέες φοιτητών σε καμπίνες

· 50% με το πρόγραμμα Magenta Moments της Cosmote.

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Δες όλες τις προσφορές και επίλεξε αυτή που σου ταιριάζει:

Προσφορές & Εκπτώσεις | Anek Lines

Πρόσθετες υπηρεσίες κατά την κράτηση, με έκπτωση!

Τώρα, μπορείς μαζί με την κράτηση των εισιτηρίων σου από το www.anek.gr ή το seamore app, τον προσωπικό σου ταξιδιωτικό οδηγό, να αγοράσεις για το ταξίδι σου με έκπτωση:

• 10%, πακέτο WiFi της επιλογής σου, αλλά και

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• Έως 20%, μενού της προτίμησής σου στα à la carte εστιατόρια του πλοίου

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Νέο seamore app

Ο προσωπικός σου ταξιδιωτικός βοηθός με μοντέρνο σχεδιασμό, εύκολη πλοήγηση και λειτουργίες που θα σου λύσουν τα χέρια αφού:

· Αποθηκεύεις τους συνταξιδιώτες, τα οχήματα και τα κατοικίδιά σου και κάνεις την κράτησή σου πιο εύκολα και γρήγορα από ποτέ!

· Βλέπεις όλα σου τα ταξίδια, τα προηγούμενα και τα επόμενα!

· Βρίσκεις πληροφορίες για όλους μας τους προορισμούς, προτάσεις για ταξίδια και τις διαθέσιμες εκπτώσεις.

· Κάνεις εύκολα το web check in σου!

· Έχεις ευελιξία στις μετακινήσεις σου κλείνοντας εύκολα ταξί με την Freenow ή θέση parking στο λιμάνι του Πειραιά με την Parkaround.

· Κι αν είσαι μέλος Seasmiles, έχεις την πλήρη εικόνα του λογαριασμού σου.

Κατέβασέ το τώρα από Google Play & App Store

Περισσότερες πληροφορίες, εδώ.

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Εμπειρία εν πλω

Το ταξίδι με τα πλοία της ANEK LINES δεν αποτελεί μόνο μια μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία, αλλά και ένα ολοκληρωμένο ταξίδι γεύσεων και αγορών, απολαμβάνοντας εν πλω:

· Γευστικά σνακ, δροσερούς χυμούς, λαχταριστά γλυκά, καφέ ή το ποτό, σε έναν ευχάριστο και χαλαρό χώρο.

· Γαστρονομικές δημιουργίες και πλούσια ποικιλία πιάτων για κάθε προτίμηση, στα à la carte και self-service εστιατόρια.

· Αγορές από τα onboard καταστήματα, επιλέγοντας από μια μεγάλη ποικιλία κοσμημάτων, καλλυντικών και ειδών ταξιδιού & ένδυσης.

· NEO κατάστημα JUMBO στο πλοίο Elyros! Στο νέο κατάστημα του πλοίου σε περιμένουν όλα εκείνα που ξέχασες να βάλεις στη βαλίτσα σου… αλλά και όσα θα χρειαστείς μέχρι να φτάσεις στον προορισμό σου.

Επίσης μην ξεχάσεις κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σου, να αναζητήσεις τις προσφορές μας στα bars & self service εστιατόρια του πλοίου «Happy Deals – Happy Meals»![FM1] [MM2]

· Έκπτωση 20% στο Self Service, με αγορές άνω των 10€ από τα bar

· Combo menus που ξεκινάνε από 17,90€

Μάθε περισσότερα εδώ.

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Extra εμπειρίες

Ένα Log-in όλα σου τα ταξίδια!

Κάνε εγγραφή και συνδέσου τώρα στο ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον των Anek Lines, Βlue Star Ferries, Hellenic Seaways, Superfast Ferries, mobile app seamore & Seasmiles με έναν κοινό κωδικό!

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Πρόγραμμα Επιβράβευσης Seasmiles

Γίνε και εσύ μέλος εύκολα και γρήγορα μέσω του seasmiles.com ή εν πλω!

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  • έως -35% σε 350+ συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα

Μάθε περισσότερα για το πρόγραμμα εδώ.

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@sea portal: ένα διαδραστικό portal εν πλω

Το διαδραστικό, πολυχρηστικό portal με ελεύθερη πρόσβαση, σχεδιασμένο για να μετατρέπει το ταξίδι με τα πλοία μας σε μια πραγματικά ευχάριστη και ολοκληρωμένη εμπειρία.

Επισκέψου το και μάθε χρήσιμες πληροφορίες για το ταξίδι σου, άκουσε podcast και μουσική, βρες παιχνίδια για να ψυχαγωγηθούν τα μικρά παιδιά, εκμεταλλεύσου τον χρόνο σου όσο ταξιδεύεις και κλείσε δραστηριότητες στο νησί, και πολλά άλλα!

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[FM1]Οι προσφορές μπαίνουν πάλι σε ισχύ από 15/9. Επομένως, είτε αφαιρούμε εντελώς την παράγραφο, είτε το αφήνουμε ως έχει και δημοσιεύουμε το κείμενο μετά από αυτην την ημ/νια

[MM2]Εάν τα μεγάλα μέσα μέσω Tempo πάρουν σήμερα το brief, δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλουν το άρθρο πριν τις 15/9. Άρα εκεί, θα πάει με αυτό το κείμενό. Για τα μέσα της Κρήτης, ρώτα την ΑΙΑ.

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