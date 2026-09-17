Τι αυτοκίνητο είναι τελικά ο Lightning McQueen;

Corvette, Viper ή αγωνιστικό NASCAR; Ο διάσημος πρωταγωνιστής του Cars μοιάζει με πολλά πραγματικά αυτοκίνητα, αλλά η απάντηση είναι πιο σύνθετη.

Newsroom

Τι αυτοκίνητο είναι τελικά ο Lightning McQueen;
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
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Του Γιάννη Σκουφή

Από την πρώτη εμφάνισή του στην ταινία Cars το 2006, ο Lightning McQueen έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αυτοκίνητα του κινηματογράφου. Και μαζί του γεννήθηκε μια απορία που εξακολουθεί να συζητείται: σε ποιο πραγματικό μοντέλο βασίζεται;

Η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο. Η Pixar δημιούργησε τον McQueen συνδυάζοντας στοιχεία από διαφορετικά αμερικανικά αγωνιστικά και σπορ μοντέλα, ώστε να δείχνει οικείος χωρίς να αποτελεί αντίγραφο κάποιου από αυτά.

Η ισχυρότερη επιρροή προέρχεται από τα αγωνιστικά του NASCAR. Οι αναλογίες του αμαξώματος, το χαμηλό ύψος, η μεγάλη πίσω αεροτομή και η συνολική εικόνα παραπέμπουν στα stock cars της εποχής κατά την οποία σχεδιαζόταν η πρώτη ταινία.

Υπάρχουν όμως και αρκετές επιρροές από αυτοκίνητα παραγωγής. Το στρογγυλεμένο εμπρός μέρος και το φαρδύ αμάξωμα θυμίζουν Chevrolet Corvette, ενώ το μακρύ και μυώδες προφίλ έχει στοιχεία που παραπέμπουν στη Dodge Viper. Κατά καιρούς έχει αναφερθεί ακόμη και η Chevrolet Monte Carlo, κυρίως λόγω της σχέσης της με το NASCAR.

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο αφορά τον αριθμό 95 που βρίσκεται στο αμάξωμα του McQueen. Πρόκειται για αναφορά στο 1995, τη χρονιά που η Pixar παρουσίασε το Toy Story, την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της.

Ο Lightning McQueen, λοιπόν, δεν είναι ούτε Corvette ούτε Viper και φυσικά δεν αντιστοιχεί σε κάποιο συγκεκριμένο NASCAR. Είναι μια πρωτότυπη δημιουργία της Pixar που δανείζεται χαρακτηριστικά από διαφορετικά μοντέλα.

Ίσως αυτός να ήταν εξαρχής ο στόχος: να θυμίζει ένα πραγματικό αμερικανικό αγωνιστικό χωρίς να μπορεί κανείς να πει με βεβαιότητα ποιο είναι.

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