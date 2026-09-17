«Θα ξεχαστεί αρκετά σύντομα» - Aυτό μου είπε ο Κάρολος για την Νταϊάνα, αποκαλύπτει ο αδελφός της

Το νέο βιβλίο του Ερλ Σπένσερ αναμένετε να προκαλέσει νέους πονοκεφάλους στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

«Θα ξεχαστεί αρκετά σύντομα» - Aυτό μου είπε ο Κάρολος για την Νταϊάνα, αποκαλύπτει ο αδελφός της
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο κόμης Σπένσερ αποκαλύπτει σε νέο βιβλίο ότι ο Κάρολος φέρεται να είπε «θα την ξεχάσουμε αρκετά σύντομα» για την Νταϊάνα μετά τον θάνατό της.
  • Το παλάτι του Μπάκιγχαμ απέρριψε τον ισχυρισμό, υποστηρίζοντας ότι ο πόνος του αδελφικού πένθους μπορεί να επηρεάσει την κρίση και τις αναμνήσεις.
  • Ο θάνατος της Νταϊάνα το 1997 προκάλεσε ένταση και κατηγορίες για ψυχρότητα προς τη βασιλική οικογένεια από το κοινό.
  • Αντίτυπα της ολλανδικής έκδοσης του βιβλίου του κόμη Σπένσερ κλάπηκαν από φορτηγό κατά τη μεταφορά τους στην Ολλανδία.
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Δύσκολες μέρες προμηνύονται για το παλάτι του Μπάκιγχαμ με το νέο βιβλίο του κόμη Σπένσερ, αδελφού της αδικοχαμένης πριγκίπισσας της Ουαλίας, Νταϊάνα, καθώς αποσπάσματά του, που προδημοσιεύονται προκαλούν ήδη θόρυβο.

Ο Ερλ Σπένσερ σε ένα από αυτά, όπως τα δημοσίευσε η Daily Mail και αναδημοσιεύει ο διεθνής Τύπος, αναφερόμενος στην έντονη διαφωνία του με τον τότε πρίγκιπα της Ουαλίας, για τον αν οι δύο νεαροί πρίγκιπες Ουίλιαμ και Χάρι, τότε 15 και 12 ετών, έπρεπε να συνοδεύσουν το φέρετρο της μητέρας τους, ισχυρίζεται ότι δέχθηκε ένα οργισμένο τηλεφώνημα από τον Κάρολο, ο οποίος φέρεται να του είπε “θα την ξεχάσουμε αρκετά σύντομα”».

Princess Diana

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Νταϊάνα, με θλιμμένη έκφραση, φορώντας καπέλο με φαρδύ γείσο και πέπλο, αποχωρεί από την κηδεία του στενού της φίλου Άντριαν Γουόρντ-Τζάκσον στο Λονδίνο, στις 29 Αυγούστου 1991. Ο Γουόρντ-Τζάκσον, πρώην διευθυντής του Βασιλικού Μπαλέτου, πέθανε από AIDS

AP/Gill Alen

Η «απάντηση» του Βασιλιά

Η ενόχληση του Παλατιού για το νέο βιβλία, είναι εμφανής καθώς ήταν άμεση η αντίδρασή του με εκπρόσωπο του Μπάκιγχαμ να απορρίπτει τον ισχυρισμό, αποδίδοντάς τον στο αδελφικό πένθος που θολώνει τη μνήμη του. «Η Αυτού Μεγαλειότης έχει επίγνωση ότι ο πόνος του αδελφικού πένθους μπορεί να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να διαστρεβλώσει τις αναμνήσεις με τρόπους που οι άλλοι δεν αναγνωρίζουν, ακόμη και πολλά χρόνια μετά από μια τέτοια απώλεια», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Ο θάνατος της Νταϊάνας, σε τροχαίο το 1997, είχε δημιουργήσει μια εκρηκτική ατμόσφαιρα, στην οποία τα μέλη της βασιλικής οικογένειας κατηγορήθηκαν για ψυχρότητα, και φάνηκαν αποκομμένοι από το κλίμα που επικρατούσε στο κοινό.

Η συγκινητική και προκλητική ομιλία του κόμη Σπένσερ στην κηδεία της ενίσχυσε αυτό το κλίμα δυσαρέσκειας που κάλυπτε τον πρόωρο θάνατο της Νταϊάνας.

Britain Prince Charles

Ο Πρίγκιπας Κάρολος, πρώην σύζυγος της Νταϊάνας, Πριγκίπισσας της Ουαλίας, και οι δύο γιοι τους, ο Χάρι (στο κέντρο) και ο Γουίλιαμ, περιμένουν μπροστά από το Αβαείο του Γουέστμινστερ στο Λονδίνο μετά την κηδεία της Πριγκίπισσας.

POOL AFP/ Joel Robine

Νωρίτερα την Τετάρτη, έγινε γνωστό ότι αντίτυπα του αδημοσίευτου βιβλίου του Κόμη Σπένσερ είχαν κλαπεί από ένα φορτηγό στην Ολλανδία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC News, τέσσερα αντίτυπα της ολλανδικής έκδοσης αφαιρέθηκαν από ένα φορτηγό ενώ αυτό βρισκόταν καθ’ οδόν από το τυπογραφείο του ολλανδικού εκδοτικού οίκου προς την αποθήκη του.

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