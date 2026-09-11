Το θρυλικό «φόρεμα εκδίκησης» της πριγκίπισσας Νταϊάνα βγαίνει σε δημοπρασία

Snapshot Το μαύρο μεταξωτό φόρεμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα, γνωστό ως «φόρεμα εκδίκησης», βγαίνει σε δημοπρασία στις 9 Δεκεμβρίου με εκτιμώμενη τιμή έως Snapshot powered by AI

Η αείμνηστη πριγκίπισσα της Ουαλίας φόρεσε το περίφημο μαύρο μεταξωτό βραδινό φόρεμα χωρίς τιράντες σε ένα πάρτι στο Λονδίνο λίγες ώρες αφότου ο εν διαστάσει τότε σύζυγός της, πρίγκιπας Κάρολος, παραδέχτηκε ότι διέπραξε μοιχεία κατά τη διάρκεια του γάμου τους. Η δραματική άφιξή της στην Serpentine Gallery το 1994 με την ίδια εμφάνιση έγινε μια εμβληματική στιγμή της ποπ κουλτούρας.

Ο οίκος δημοπρασιών Sotheby's αναμένει ότι το φόρεμα θα πουληθεί έως και 220.000 λίρες (300.000 δολάρια) όταν βγει στο σφυρί στις 9 Δεκεμβρίου - η πρώτη φορά που βγαίνει σε δημοπρασία από το 1997, όταν η πριγκίπισσα πούλησε 79 από τα φορέματά της λίγους μήνες πριν από τον θάνατό της για να συγκεντρώσει χρήματα για φιλανθρωπικά ιδρύματα.

Η Μοργκάν Χαλίμι, επικεφαλής μόδας του οίκου Sotheby's παγκοσμίως, δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι η πριγκίπισσα Νταϊάνα «κατάλαβε ενστικτωδώς» ότι η μόδα μπορεί να είναι μια γλώσσα από μόνη της. «Με τους δικούς της όρους, η πριγκίπισσα Νταϊάνα μετέτρεψε το φόρεμα σε ένα από τα πιο δυνατά μηνύματα που έστειλε ποτέ, σε ένα από τα πιο γνωστά και συναισθηματικά φορτισμένα επεισόδια της ζωής της», είπε.

«Μπήκε στο χώρο σε μια στιγμή κατά την οποία λέγονταν τόσο πολλά για εκείνη και, μέσα από αυτά που επέλεξε να φορέσει, ανέκτησε την αφήγηση για τον εαυτό της». Το ίδιο βράδυ με το δείπνο συγκέντρωσης χρημάτων στην Serpentine Gallery, είχε προβληθεί ένα ντοκιμαντέρ στο οποίο ο Πρίγκιπας της Ουαλίας (και σήμερα βασιλιάς) είχε παραδεχτεί ότι ήταν άπιστος στην Νταϊάνα, μετά από χρόνια φημών και αναφορών στα μέσα ενημέρωσης.

Το περιεχόμενο της συνέντευξης στο ITV είχε διαρρεύσει λίγες ημέρες νωρίτερα, πράγμα που σημαίνει ότι η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Νταϊάνα μετά την προβολή της ερμηνεύτηκε ευρέως ως η απάντησή της. Η Άννα Χάρβεϊ, η στυλίστριά της εκείνη την εποχή, φέρεται να είπε ότι η πριγκίπισσα «ήθελε να δείχνει εκθαμβωτική».

Έκανε μια αλλαγή της τελευταίας στιγμής στην γκαρνταρόμπα της πριν κατευθυνθεί στην εκδήλωση, αφήνοντας στην άκρη ένα λιγότερο εντυπωσιακό φόρεμα Valentino υπέρ του φορέματος με έξω τους ώμους, ασύμμετρο στρίφωμα και σιφόν ουρά από την Ελληνίδα σχεδιάστρια Χριστίνα Σταμπολιάν, το οποίο συνδύασε με ένα εντυπωσιακό κολιέ, μαύρο τσαντάκι και μαύρες γόβες.

Το «φόρεμα εκδίκησης» θα κάνει τον γύρο του κόσμου πριν από την πώλησή του, εμφανιζόμενο στην έκθεση του Sotheby's στο Λονδίνο από τις 18 έως τις 24 Σεπτεμβρίου, προτού κατευθυνθεί στο Χονγκ Κονγκ στις αρχές Οκτωβρίου, στη Γενεύη στις αρχές Νοεμβρίου και στη συνέχεια στη Νέα Υόρκη, όπου θα πουληθεί.

Τελευταία φορά δημοπρατήθηκε από την ίδια την Νταϊάνα, ως ένα από τα δεκάδες αντικείμενα που πουλήθηκαν για να συγκεντρωθούν χρήματα για φιλανθρωπικά ιδρύματα κατά του καρκίνου και του AIDS. Το φόρεμα αγοράστηκε από την τότε κάτοικο της Γλασκώβης, Μπριτζ Μακένζι, και τον σύζυγό της Γκρέιμ, οι οποίοι πλήρωσαν 39.098 λίρες για αυτό.

Είπε τότε στην Independent ότι είχαν αγοράσει το ρούχο όχι για να το φορέσουν - «Δεν χωράω μέσα», είπε - αλλά επειδή τα έσοδα θα πήγαιναν στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Children First.

Η Μακένζι δήλωσε σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο οίκος Sotheby's την Πέμπτη: «Ο εκλιπών σύζυγός μου και εγώ ξέραμε ότι αυτό το φόρεμα ήταν κάτι ξεχωριστό».

«Η πριγκίπισσα Νταϊάνα βίωνε τη χειρότερη νύχτα της ζωής της, όμως δεν θα το καταλάβαινες ποτέ κοιτάζοντάς την. Από ένα κοκτέιλ φόρεμα έγινε κάτι εντυπωσιακό και αναλλοίωτο στον χρόνο που χρειάστηκε για να τη φωτογραφίσεις.» «Τριάντα χρόνια μετά, μπορείς να πεις τις λέξεις οπουδήποτε στον κόσμο και όλοι ξέρουν ακριβώς ποιο φόρεμα εννοείς.»Πρόσθεσε ότι αποφάσισε να πουλήσει το φόρεμα μετά τον θάνατο του συζύγου της, ο οποίος υπέβαλε προσφορά για την αγορά του σε «μία από τις σπουδαιότερες μέρες της κοινής μας ζωής».

Ο οίκος Sotheby's δήλωσε ότι ένα σπάνιο αντίγραφο του καταλόγου δημοπρασίας του 1997, υπογεγραμμένο από την Νταϊάνα και την Σταμπολιάν, και το οποίο αποδίδει την ιδέα της δημοπρασίας του φορέματος στον πρίγκιπα Γουίλιαμ, θα πωληθεί παράλληλα με αυτό.

Μέρος των εσόδων από την πώληση θα διατεθεί στο Βασιλικό Νοσοκομείο του Εδιμβούργου μέσω του NHS Lothian Charity. Το vintage αυτοκίνητο Jaguar XJ40 με το οποίο η Νταϊάνα είχε φτάσει στην εκδήλωση της Serpentine Gallery πουλήθηκε σε δημοπρασία νωρίτερα φέτος για 66.250 λίρες. Το φόρεμα, ωστόσο, αναμένεται να πιάσει σημαντικά υψηλότερη τιμή - αν και δεν θα είναι η πρώτη φορά που ένα αντικείμενο από την γκαρνταρόμπα της πριγκίπισσας πωλείται για ένα σημαντικό ποσό.

Το πουλόβερ της πριγκίπισσας Νταϊάνα που απεικονίζει ένα μαύρο πρόβατο ανάμεσα σε σειρές από λευκά πουλήθηκε για 920.000 λίρες σε δημοπρασία του οίκου Sotheby's στη Νέα Υόρκη το 2023.

Χριστίνα Σταμπολιάν: Η Ελληνίδα πίσω από το διασημότερο φόρεμα της ιστορίας

Γεννημένη και εκπαιδευμένη στην Αθήνα, η Χριστίνα Σταμπολιάν μετακόμισε στο Λονδίνο, όπου έχτισε μια λαμπρή καριέρα στον χώρο της υψηλής ραπτικής. Από το 1983 έως το 1994, διατηρούσε δικές της μπουτίκ στο Λονδίνο και το Παρίσι, ενώ παρουσίασε συνολικά 15 επιδείξεις μόδας. Ειδικεύτηκε στα βραδινά, κοκτέιλ και νυφικά φορέματα, δουλεύοντας με πολυτελή υλικά όπως μετάξι, βελούδο, γαλλική δαντέλα και χειροποίητα κεντήματα.

Η συνάντηση που σφράγισε την πορεία της έγινε όταν η πριγκίπισσα Ντιάνα επισκέφθηκε τη λονδρέζικη μπουτίκ της μαζί με τον αδελφό της, Τσαρλς Σπένσερ. Το περίφημο μαύρο φόρεμα σχεδιάστηκε το 1991, με τη Σταμπολιάν να δημιουργεί ένα κομψό, εφαρμοστό κομμάτι με ακάλυπτους ώμους και ασύμμετρο τελείωμα. Αν και η Νταϊάνα δίστασε αρχικά να το φορέσει θεωρώντας το αρκετά αποκαλυπτικό, η επιλογή της να το ανασύρει από την γκαρνταρόμπα της το 1994 το μετέτρεψε στο απόλυτο πολιτιστικό σύμβολο.

Παρά την τεράστια επιτυχία και τον ντόρο γύρω από το "Revenge Dress", η ίδια η Σταμπολιάν διατηρούσε πάντα μια σεμνή και επαγγελματική στάση. Ξεκαθάριζε συστηματικά στις συνεντεύξεις της ότι δεν της άρεσε ο όρος «φόρεμα εκδίκησης», τονίζοντας πως το δημιουργημά της γεννήθηκε απλώς ως ένα διαχρονικό κοκτέιλ φόρεμα και όχι ως ένα μέσο πολιτικής ή προσωπικής διαμαρτυρίας. Η δημιουργία αυτή παρέμεινε το πιο αναγνωρίσιμο ορόσημο της καριέρας της, καθιστώντας την μία από τις λίγες Ελληνίδες σχεδιάστριες που αφήνουν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στην παγκόσμια ιστορία της μόδας.