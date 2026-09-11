Βαρουφάκης για το ενδεχόμενο συμμετοχής σε κυβέρνηση υπό τον Τσίπρα: «Προτιμώ το θάνατο»

Snapshot Ο Γιάνης Βαρουφάκης αποκλείει κατηγορηματικά τη συμμετοχή του ΜέΡΑ25 σε κυβέρνηση υπό τον Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντας την επιλογή αυτή ως «προτιμώ το θάνατο».

Η αρνητική στάση του στηρίζεται στην εμπειρία συνεργασίας με τον Τσίπρα το 2015, την οποία θεωρεί αποτυχημένη.

Ο Βαρουφάκης κατηγορεί τον Τσίπρα ότι εκπροσωπεί πλέον το κεντροαριστερό πρόσημο του συστήματος που υποτίθεται θα αντιπαλεύανε.

Επισημαίνει ότι οι πολιτικές διαφορές μεταξύ Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα είναι μικρές και θα μπορούσαν να συγκυβερνήσουν.

Το ΜέΡΑ25 προτείνει την κατάργηση του σημερινού μοντέλου αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αντί για επιμέρους παρεμβάσεις ή φορολόγηση των υπερκερδών, με στόχο να σταματήσει το «καρτέλ ενέργειας». Snapshot powered by AI

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, αλλά και στον επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN και την εκπομπή «10 Παντού».

Ερωτηθής για το ενδεχόμενο μετά τις εκλογές να χρειαστεί κυβέρνηση συνεργασίας, και εάν ο ίδιος θα μπορούσε να συμμετάσχει σε αυτή με επικεφαλής ή με συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα, απάντησε αρχικά: «Όχι, με τίποτα».

Και επανερχόμενος, σε ερώτηση για το εάν ου ζητηθεί η συμμετοχή του ΜέΡΑ25 προκειμένου να σχηματιστεί κυβέρνηση, ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 ανέφερε «Προτιμώ τον θάνατο».

Έσπευσε δε να χαρακτηρίσει «βαριά» τη συγκεκριμένη διατύπωση.

Εξήγησε ότι η θέση του αυτή συνδέεται άμεσα με την εμπειρία της συνεργασίας τους το 2015, τονίζοντας: «Μία φορά όχι μόνο τον πίστεψα, αλλά τον στήριξα με όλο μου το είναι και είδατε τι έγινε»,

Ο κ. Βαρουφάκης στη συνέχεια υποστήριξε πως ο Αλέξης Τσίπρας κατέληξε να εκφράζει το «κεντροαριστερό πρόσημο» ενός συστήματος που οι ίδιοι είχαν εκλεγεί για να αντιπαλέψουν.

«Περιορισμένες οι διαφορές του Μητσοτάκη, του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη»

Κατά τα άλλα επεσήμανε πως οι πολιτικές διαφορές ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα είναι τόσο περιορισμένες, ώστε θα μπορούσαν ακόμη και να συγκυβερνήσουν.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα έφερε την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία περιέγραψε ως «καρτέλ ενέργειας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το υφιστάμενο μοντέλο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε ασφυξία βιοτεχνιών και βιομηχανιών, καθώς το υψηλό κόστος ρεύματος πλήττει πλέον όχι μόνο τις μικρές επιχειρήσεις και τους φούρνους της γειτονιάς, αλλά και μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.

Ο Γιάνης Βαρουφάκης υποστήριξε ότι το ΜέΡΑ25 προτείνει κατάργηση του σημερινού μοντέλου λειτουργίας της αγοράς ενέργειας, αντί για επιμέρους παρεμβάσεις στις τιμές ή φορολόγηση των υπερκερδών.

Χρησιμοποίησε μάλιστα το παράδειγμα των φωτοβολταϊκών, επισημαίνοντας ότι ηλεκτρική ενέργεια με εξαιρετικά χαμηλό οριακό κόστος παραγωγής μπορεί τελικά να τιμολογείται με βάση την ακριβότερη μονάδα που συμμετέχει στην αγορά.

«Για να σταματήσει αυτό πρέπει να καταργηθεί το καρτέλ ενέργειας. Όχι να μπει φόρος σε αυτόν ο οποίος έχει αυτό το υπερκέρδος», τόνισε.

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