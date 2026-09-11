Δόμνα Μιχαηλίδου: Τα χιουμοριστικά παρασκήνια της ΔΕΘ και η... διαφήμιση για τσίχλες

Η Δόμνα Μιχαηλίδου μοιράστηκε ένα διαφορετικό βίντεο από την παρουσία της στη ΔΕΘ, με ταλκ στα παπούτσια, τσίχλες παντού, φωτογραφίες, πειράγματα και αρκετή δόση αυτοσαρκασμού

Χρύσα Γρίβα, Επιμέλεια

Δόμνα Μιχαηλίδου: Τα χιουμοριστικά παρασκήνια της ΔΕΘ και η... διαφήμιση για τσίχλες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Δεν είναι διαφήμιση για τσίχλες - αν και θα μπορούσε. Είναι η παρουσία της Δόμνας Μιχαηλίδου στη ΔΕΘ, μέσα από ένα χιουμοριστικό βίντεο που δείχνει όσα συνήθως δεν γράφουν τα υπουργικά δελτία τύπου.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας επέλεξε να παρουσιάσει με αρκετή δόση χιούμορ το παρασκήνιο μιας γεμάτης ημέρας στη Θεσσαλονίκη, από τις μικρές… πατέντες για να αντέξει τις πολλές ώρες ορθοστασίας μέχρι τις συναντήσεις και τις φωτογραφίες με τον κόσμο.

Σε αρκετά στιγμιότυπα, η Δόμνα Μιχαηλίδου φαίνεται να βάζει ταλκ στα παπούτσια της, προκειμένου να μην την ενοχλούν και να μη γλιστρούν, προετοιμαζόμενη για το περπάτημα στους χώρους της Έκθεσης.

Και αν υπάρχει κάτι που φαίνεται να μην αποχωρίζεται, αυτό είναι οι τσίχλες - συγκεκριμένης μάρκας και γεύσης ως φαίνεται. Πακέτα εμφανίζονται ξανά και ξανά στο βίντεο, δίνοντας την αφορμή για το αναπόφευκτο ερώτημα: ΔΕΘ ή… διαφήμιση για τσίχλες;

Η συνέχεια περιλαμβάνει συναντήσεις, φωτογραφίες με πολίτες, χαμόγελα και αρκετά πειράγματα, με την ίδια να μην διστάζει να αυτοσαρκαστεί και να «τσαλακώσει» την εικόνα της. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε και το σχόλιο πολιτών που περιέχεται στο βίντεο, όπου ακούγονται να της λένε «με πράσινα μας ήρθες» και λίγο αργότερα: «Το πράσινο έγινε... μπλε»!

https://www.instagram.com/p/DdHOOflMt_Y/

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