Πόθεν έσχες: Τι δήλωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου

Εισοδήματα ύψους 35.518,1 ευρώ δήλωσε για το 2025 (έτος χρήσης 2024) η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου στη δήλωση πόθεν έσχες της.

Σύμφωνα με τη δήλωση, η κ. Μιχαηλίδου εμφανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος σε δεκάδες λογαριασμούς, με συνολικό υπόλοιπο που αγγίζει σχεδόν το 1,2 εκατομμύρια ευρώ σε διάφορα νομίσματα , σε 21 τραπεζικούς λογαριασμούς.

Η κ. Μιχαηλίδου κατέχει μετοχές των Eurobank, Εθνικής Τράπεζας, Cairo Mezz PLC και 50 τεμάχια της «Αεροπορία Αιγαίου Α.Α.Ε.».

Δηλώνει έξι ακίνητα στην Αττική (Κερατσίνι, Θρακομακεδόνες, Αθήνα). Πρόκειται για οικόπεδο, διαμερίσματα και μια αποθήκη. Τα ακίνητα περιήλθαν στην κατοχή της κυρίως μέσω γονικών παροχών και κληρονομιάς.