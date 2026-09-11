Θεραπεία με βλαστοκύτταρα στην αναγεννητική ιατρική: Τι έχει αποδειχθεί και πώς λειτουργεί

Η θεραπεία με βλαστοκύτταρα (stem cells) παρουσιάζεται συχνά ως η ικανότητα της ιατρικής να «αναγεννά» κατεστραμμένους ιστούς, ωστόσο αυτό μπορεί να είναι παραπλανητικό.

Μόνο ένας μικρός αριθμός θεραπειών με βλαστοκύτταρα είναι καθιερωμένος ή εγκεκριμένος από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, ενώ πολλές διαδικασίες, που προωθούνται για την αρθρίτιδα, τις νευρολογικές παθήσεις, τα καρδιακά προβλήματα ή την «αντιγήρανση» παραμένουν πειραματικές ή μη εγκεκριμένες.

Τι είναι η θεραπεία με βλαστοκύτταρα και πώς λειτουργεί;

Τα βλαστοκύτταρα έχουν την ικανότητα να αυτοανανεώνονται και να διαφοροποιούνται σε εξειδικευμένα κύτταρα. Η αναγεννητική ιατρική αξιοποιεί αυτές τις ιδιότητες για την αντικατάσταση κατεστραμμένων κυττάρων, την αποκατάσταση της λειτουργίας των ιστών και την υποστήριξη της διαδικασίας επούλωσης.

Το πιο καθιερωμένο παράδειγμα είναι η μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων. Αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα (προερχόμενα είτε από τον ίδιο τον ασθενή είτε από δότη) χορηγούνται στον ασθενή αφού προηγηθεί θεραπεία για κατεστραμμένο μυελό των οστών. Τα κύτταρα φτάνουν στον μυελό των οστών και αναγεννούν τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια. Τα ανοσοποιητικά κύτταρα του δότη ενδέχεται επίσης να επιτεθούν σε τυχόν εναπομείναντα καρκινικά κύτταρα.

Νεότερες θεραπείες επιτρέπουν την τροποποίηση των αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων του ίδιου του ασθενούς πριν από την επαναχορήγησή τους στον οργανισμό. Θεραπείες με αυτόλογα βλαστοκύτταρα, που έχουν υποστεί γονιδιακή τροποποίηση γίνονται για συγκεκριμένες κληρονομικές διαταραχές του αίματος, συμπεριλαμβανομένης της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας και της β-θαλασσαιμίας. Τα τροποποιημένα κύτταρα εγκαθίστανται στον μυελό των οστών και παράγουν υγιέστερα κύτταρα αίματος.

Υπάρχουν επίσης προσεγγίσεις που εστιάζουν σε συγκεκριμένους ιστούς. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βλαστοκύτταρα του σκληροκερατοειδικού ορίου (limbal stem cells), τα οποία έχουν πολλαπλασιαστεί σε εργαστηριακό περιβάλλον, μπορούν να αποκαταστήσουν την επιφάνεια του κερατοειδούς σε ορισμένους ενήλικες μετά από σοβαρά εγκαύματα στα μάτια. Παράλληλα, μελετώνται τα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα, τα επαγόμενα πολυδύναμα βλαστοκύτταρα (iPSCs) και τα μεσεγχυματικά στρωματικά κύτταρα για παθήσεις όπως η νόσος Πάρκινσον, ο διαβήτης τύπου 1, η καρδιακή ανεπάρκεια και η οστεοαρθρίτιδα.

Ποιες θεραπείες με βλαστοκύτταρα είναι όντως καθιερωμένες;

Στο πλαίσιο της συνήθους κλινικής πρακτικής, η μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων διαθέτει το μεγαλύτερο ιστορικό εφαρμογής. Χρησιμοποιείται για την λευχαιμία, το λέμφωμα, το πολλαπλό μυέλωμα, την απλαστική αναιμία και ορισμένες κληρονομικές ή ανοσολογικές διαταραχές.

Ιδιωτικές κλινικές ενδέχεται να προσφέρουν ενέσιμα σκευάσματα που προέρχονται από λίπος, μυελό των οστών ή ιστό ομφαλίου λώρου για την αντιμετώπιση πόνου στις αρθρώσεις, νευρολογικών διαταραχών ή χρόνιων παθήσεων. Πολλές από αυτές τις εφαρμογές δεν έχουν αποδειχθεί ασφαλείς και αποτελεσματικές σε αυστηρές κλινικές δοκιμές, ούτε έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.

Τι προβλέπει η νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τις θεραπείες με βλαστοκύτταρα;

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν εμπίπτει κάθε διαδικασία που αφορά βλαστοκύτταρα στο ίδιο νομικό πλαίσιο. Εάν τα βλαστοκύτταρα έχουν υποστεί ουσιαστική επεξεργασία ή προορίζονται να επιτελέσουν διαφορετική βασική λειτουργία στον λήπτη, ταξινομούνται γενικά ως φάρμακα προηγμένων θεραπειών (ATMP) δυνάμει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1394/2007.

Τα προϊόντα αυτά περιλαμβάνουν θεραπείες με σωματικά κύτταρα και φάρμακα μηχανικής ιστών και, κανονικά, απαιτούν κεντρική άδεια κυκλοφορίας στην ΕΕ προτού μπορέσουν να διατεθούν στο εμπόριο. Ο EMA διενεργεί την επιστημονική αξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης από την Επιτροπή Προηγμένων Θεραπειών, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορηγεί τη νομικά δεσμευτική άδεια.

Υπάρχει μια περιορισμένη «εξαίρεση νοσοκομειακής χρήσης». Ένα ATMP μπορεί να παρασκευάζεται σε μη συστηματική βάση για έναν συγκεκριμένο ασθενή, σύμφωνα με ειδικά πρότυπα ποιότητας, και να χρησιμοποιείται σε νοσοκομείο εντός του ίδιου κράτους-μέλους υπό την επαγγελματική ευθύνη ιατρού. Αυτό δεν δημιουργεί γενικό παραθυράκι ώστε οι κλινικές να πωλούν μη εγκεκριμένες θεραπείες με βλαστοκύτταρα: η εξαίρεση λειτουργεί υπό την έγκριση και την εποπτεία της αρμόδιας εθνικής αρχής. Ο EMA προειδοποίησε το 2025 ότι οι προηγμένες θεραπείες που διατίθενται στην αγορά ως «πειραματικές» εκτός εγκεκριμένης κλινικής δοκιμής ή νόμιμης εθνικής εξαίρεσης ενδέχεται να διατίθενται παράνομα και να εκθέτουν τους ασθενείς σε σοβαρό κίνδυνο βλάβης.

Τα πειραματικά φάρμακα με βλαστοκύτταρα που δοκιμάζονται σε ανθρώπους πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 536/2014 για τις κλινικές δοκιμές, ο οποίος καθορίζει απαιτήσεις για την έγκριση της δοκιμής, την προστασία των συμμετεχόντων και την παρακολούθηση της ασφάλειας.

Τα βλαστοκύτταρα που δεν έχουν υποστεί ουσιαστική επεξεργασία και χρησιμοποιούνται για την ίδια βασική λειτουργία ενδέχεται, αντ' αυτού, να εμπίπτουν στους κανόνες της ΕΕ για τους ιστούς και τα κύτταρα. Τα κράτη-μέλη μπορούν επίσης να επιβάλλουν αυστηρότερους εθνικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων περιορισμών για συγκεκριμένες πηγές κυττάρων, όπως τα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από τις νόμιμες θεραπείες βλαστοκυττάρων;

Οι καθιερωμένες θεραπείες ενδέχεται να είναι εντατικές και επικίνδυνες.

Η μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων απαιτεί συχνά χημειοθεραπεία ή άλλη προπαρασκευαστική αγωγή που καταστέλλει τον μυελό των οστών και το ανοσοποιητικό σύστημα. Στις επιπλοκές περιλαμβάνονται σοβαρές λοιμώξεις, αιμορραγία, βλάβες σε όργανα, υπογονιμότητα, αποτυχία του μοσχεύματος και δευτερογενείς καρκίνοι.

απαιτεί συχνά χημειοθεραπεία ή άλλη προπαρασκευαστική αγωγή που καταστέλλει τον μυελό των οστών και το ανοσοποιητικό σύστημα. Στις επιπλοκές περιλαμβάνονται σοβαρές λοιμώξεις, αιμορραγία, βλάβες σε όργανα, υπογονιμότητα, αποτυχία του μοσχεύματος και δευτερογενείς καρκίνοι. Στην περίπτωση χρήσης κυττάρων από δότη , μπορεί να εμφανιστεί νόσος «μοσχεύματος-έναντι-ξενιστή» (graft-versus-host disease), όταν τα μεταμοσχευμένα κύτταρα του ανοσοποιητικού επιτίθενται στους ιστούς του λήπτη.

, μπορεί να εμφανιστεί νόσος «μοσχεύματος-έναντι-ξενιστή» (graft-versus-host disease), όταν τα μεταμοσχευμένα κύτταρα του ανοσοποιητικού επιτίθενται στους ιστούς του λήπτη. Οι θεραπείες με γενετικά τροποποιημένα κύτταρα εγείρουν επιπλέον ανησυχίες, όπως μη φυσιολογικές γενετικές αλλαγές, καθυστερημ\ένη αποκατάσταση των κυττάρων του αίματος και ανάγκη για μακροχρόνια παρακολούθηση.

Γιατί οι μη εγκεκριμένες θεραπείες με βλαστοκύτταρα ενδέχεται να ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους;

Τα μη εγκεκριμένα προϊόντα δημιουργούν αβεβαιότητα σχετικά με το ποια κύτταρα χορηγούνται, πώς έχουν υποστεί επεξεργασία και αν η συμπεριφορά τους θα είναι προβλέψιμη. Υπάρχουν αναφορές για περιστατικά λοιμώξεων, τύφλωσης, νευρολογικών επιπλοκών και σχηματισμού όγκων μετά τη χρήση μη εγκεκριμένων αναγεννητικών προϊόντων.

Τα κύτταρα ενδέχεται επίσης να μεταναστεύσουν, να σχηματίσουν ιστό που δεν είναι ο επιθυμητός, να προκαλέσουν ανοσολογικές αντιδράσεις ή να αναπτυχθούν με μη φυσιολογικό τρόπο. Ένας ακόμη κίνδυνος είναι έμμεσος: η καταβολή χρημάτων για μια διαδικασία της οποίας η αποτελεσματικότητα δεν έχει αποδειχθεί, μπορεί να καθυστερήσει τη χορήγηση θεραπείας με αποδεδειγμένο όφελος.

Πώς μπορούν οι ασθενείς να γνωρίζουν αν μια θεραπεία με βλαστοκύτταρα είναι έγκυρη;

Ζητήστε πληροφορίες για το ποιο ακριβώς κυτταρικό προϊόν χρησιμοποιείται, για ποια πάθηση έχει εγκριθεί η χρήση του και ποια ρυθμιστική αρχή έδωσε την έγκριση. Εάν πρόκειται για πειραματική θεραπεία, θα πρέπει να διεξάγεται στο πλαίσιο καταγεγραμμένης και κατάλληλα εποπτευόμενης κλινικής δοκιμής, με παροχή ενημερωμένης συγκατάθεσης και σαφή συζήτηση για τους κινδύνους.

Ο ισχυρισμός μιας κλινικής ότι τα κύτταρα προέρχονται από το ίδιο σας το σώμα δεν καθιστά αυτόματα τη θεραπεία αποδεδειγμένη ή ασφαλή.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι οι ενέσεις βλαστοκυττάρων για την αρθρίτιδα στις αποδεδειγμένες θεραπείες;

Όχι γενικά. Πολλές ενέσεις που κυκλοφορούν στο εμπόριο για την οστεοαρθρίτιδα και άλλα ορθοπεδικά προβλήματα παραμένουν μη εγκεκριμένες ή στερούνται πειστικών αποδεικτικών στοιχείων για το όφελός τους.

Μπορούν τα βλαστοκύτταρα να προκαλέσουν καρκίνο;

Δυνητικά ναι. Η ανεξέλεγκτη κυτταρική ανάπτυξη, οι γενετικές ανωμαλίες και η ακατάλληλη διαφοροποίηση των βλαστοκυττάρων αποτελούν αναγνωρισμένα ζητήματα ασφάλειας, αν και ο κίνδυνος ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο κυττάρου και τη θεραπεία.

Συμπέρασμα

Τα βλαστοκύτταρα έχουν μεταμορφώσει τη θεραπεία για ορισμένους καρκίνους του αίματος και αιματολογικές διαταραχές και επιτρέπουν νεότερες γονιδιακά τροποποιημένες και ιστοειδικές θεραπείες.

Ωστόσο, η επιστημονική υπόσχεση δεν πρέπει να συγχέεται με την καθολική κλινική ετοιμότητα. Οι αποδεδειγμένες θεραπείες ενέχουν σοβαρούς κινδύνους που απαιτούν εξειδικευμένη φροντίδα, ενώ τα μη εγκεκριμένα προϊόντα βλαστοκυττάρων μπορούν να εκθέσουν τους ασθενείς σε βλάβη χωρίς αποδεδειγμένο όφελος.

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