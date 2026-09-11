«Δεν μπορείς να τον σπρώξεις από το παράθυρο»: Viral ο ογκώδης αξιωματούχος του Πούτιν

Snapshot Ο Ιγκόρ Τσάικα, υπέρβαρος επικεφαλής της εξωτερικής βοήθειας του Πούτιν, έγινε viral λόγω της ογκώδους εμφάνισής του.

Τα τρολ στο διαδίκτυο σχολίασαν ειρωνικά ότι θα είναι δύσκολο να τον «σπρώξει από το παράθυρο» λόγω της σωματικής του διάπλασης.

Το μαύρο χιούμορ αναφέρεται στις ύποπτες θανάτους υψηλόβαθμων Ρώσων αξιωματούχων από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Τσάικα είναι γιος του πρώην Γενικού Εισαγγελέα της Ρωσίας και διορίστηκε επικεφαλής της Rossotrudnichestvo.

Οι φωτογραφίες του έχουν υποστεί επεξεργασία με τεχνητή νοημοσύνη για να φαίνεται πιο ογκώδης, αλλά η αρχική εικόνα τον δείχνει ήδη εύσωμο. Snapshot powered by AI

Ένας νεοδιορισμένος κυβερνητικός αξιωματούχος στη Ρωσία έγινε viral αυτή την εβδομάδα λόγω της εύσωμης σωματικής του διάπλασης — με τα τρολ του διαδικτύου να σχολιάζουν ειρωνικά ότι θα είναι δύσκολο για τον Βλαντιμίρ Πούτιν να «τον σπρώξει από το παράθυρο».

Ο υπέρβαρος επικεφαλής της εξωτερικής βοήθειας του Πούτιν, Ιγκόρ Τσάικα, έγινε στόχος μαύρου χιούμορ την Τρίτη, αφού εμφανίστηκε σε συνέντευξη Τύπου με την ογκώδη εμφάνισή του και και αέρα εξουσίας.

Οι φωτογραφίες τον δείχνουν να επισκιάζει εντυπωσιακά το βήμα του μικροφώνου, καθώς συζητούσε για τις επιδεινούμενες σχέσεις της Ρωσίας με την Αρμενία.

«Καλή τύχη στον Πούτιν αν καταφέρει να σπρώξει αυτόν τον αξιωματούχο από το παράθυρο», σχολίασε ειρωνικά ένας χρήστης του X, δίπλα σε μια φωτογραφία που έδειχνε την τεράστια σωματική διάπλαση του Τσάικα.

Το μαύρο αστείο ήταν μια αναφορά στις δεκάδες υψηλόβαθμων Ρώσων αξιωματούχων, ολιγαρχών και άλλων επικριτών του Πούτιν που έχουν πεθάνει υπό ύποπτες συνθήκες — συμπεριλαμβανομένων, σύμφωνα με αναφορές, πτώσεων από παράθυρα ή μπαλκόνια — από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

«Αυτός ο τύπος θα μπορούσε να καταλάβει την Κριμαία απλώς στέκοντας πάνω της», πειράζει ένας άλλος χρήστης — ενώ άλλοι τον συνέκριναν με τον παχύσαρκο μπαμπά Πίτερ Γκρίφιν από το «Family Guy».

«Είναι μεγάλος στη Ρωσία», έγραψε ένας άλλος. Η εικόνα του Τσάικα στο βήμα τραβήχτηκε αρχικά από κρατικά ρωσικά μέσα ενημέρωσης, αλλά φαίνεται να έχει υποστεί επεξεργασία με τεχνητή νοημοσύνη στην ανάρτηση του WarMonitor, ώστε να φαίνεται ακόμα πιο ογκώδης στο διαδίκτυο.

Ωστόσο, η αρχική φωτογραφία, μαζί με αυτές που τραβήχτηκαν από το Getty Images, δείχνουν τον εύσωμο κυβερνητικό αξιωματούχο να ξεχωρίζει δίπλα στους συναδέλφους του. Στο βίντεο της συνέντευξης Τύπου, στεκόταν πίσω από μια σειρά μικροφώνων που έφεραν τα λογότυπα των κρατικών ρωσικών ειδησεογραφικών μέσων Zvezda, Rossiya, RT και Sputnik.

The head of Russia’s agency for CIS affairs, Igor Chaika, said Russia and Armenia have “normal relations, like in a big family” pic.twitter.com/phbX9UEhFA — Visegrád 24 (@visegrad24) September 9, 2026

Ο Τσάικα είναι ένας εξέχων επιχειρηματίας και γιος του πρώην Γενικού Εισαγγελέα της Ρωσίας Γιούρι Τσάικα. Διορίστηκε επικεφαλής του Rossotrudnichestvo — γνωστού και ως Ομοσπονδιακή Υπηρεσία της Ρωσίας για τις Υποθέσεις της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών.