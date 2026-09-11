Ινδία: Επιστήμονες δημιούργησαν ανθεκτικότερο σκυρόδεμα χρησιμοποιώντας ανθρώπινα περιττώματα

Το σκυρόδεμα (μπετόν) αποτελεί το βασικότερο δομικό υλικό του σύγχρονου κόσμου, ωστόσο η παραγωγή του τσιμέντου επιβαρύνει σημαντικά το περιβάλλον με μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα. Ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τον πολιτικό μηχανικό Raghuvesh Tiwari από το Πανεπιστήμιο Manipal Jaipur της Ινδίας πρότεινε μια λύση, αναμειγνύοντας βιοάνθρακα από ανθρώπινα λύματα στο μίγμα του σκυροδέματος.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας