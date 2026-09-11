Ινδία: Επιστήμονες δημιούργησαν ανθεκτικότερο σκυρόδεμα χρησιμοποιώντας ανθρώπινα περιττώματα
Ερευνητές στην Ινδία δημιούργησαν ανθεκτικότερο σκυρόδεμα αντικαθιστώντας μέρος του τσιμέντου με βιοάνθρακα από επεξεργασμένα ανθρώπινα λύματα
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Το σκυρόδεμα (μπετόν) αποτελεί το βασικότερο δομικό υλικό του σύγχρονου κόσμου, ωστόσο η παραγωγή του τσιμέντου επιβαρύνει σημαντικά το περιβάλλον με μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα. Ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τον πολιτικό μηχανικό Raghuvesh Tiwari από το Πανεπιστήμιο Manipal Jaipur της Ινδίας πρότεινε μια λύση, αναμειγνύοντας βιοάνθρακα από ανθρώπινα λύματα στο μίγμα του σκυροδέματος.
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