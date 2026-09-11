Εύβοια: Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένι - Επιχειρούν 8 εναέρια, ήχησε το 112
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επχιειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής
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- Ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένι του δήμου Κύμης – Αλιβερίου στην Εύβοια.
- Στην κατάσβεση συμμετέχουν 34 πυροσβέστες με 12 οχήματα και μία πεζοπόρος ομάδα της 20ης ΕΜΟΔΕ.
- Επιχειρούν από αέρος 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονίζει τις ενέργειες.
- Στην επιχείρηση συμβάλλουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ.
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής για φωτιά που εκδηλώθηκεσε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένι στον δήμο Κύμης – Αλιβερίου Ευβοίας.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με 12 οχήματα και 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ.
Την επιχείρηση συνδράμουν από αέρος 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερο εκ των οποίων το 1 για τον συντονισμό τους καθώς επίσης και υδροφόρες ΟΤΑ.
Σημειώνεται ότι στις 14:21 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).