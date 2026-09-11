Εύβοια: Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένι - Επιχειρούν 8 εναέρια, ήχησε το 112

Snapshot Ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένι του δήμου Κύμης – Αλιβερίου στην Εύβοια.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 34 πυροσβέστες με 12 οχήματα και μία πεζοπόρος ομάδα της 20ης ΕΜΟΔΕ.

Επιχειρούν από αέρος 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονίζει τις ενέργειες.

Στην επιχείρηση συμβάλλουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής για φωτιά που εκδηλώθηκεσε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένι στον δήμο Κύμης – Αλιβερίου Ευβοίας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με 12 οχήματα και 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ.

Την επιχείρηση συνδράμουν από αέρος 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερο εκ των οποίων το 1 για τον συντονισμό τους καθώς επίσης και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι στις 14:21 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

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