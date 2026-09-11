Κόνιτσα: Επιμένει για 12η ημέρα η φωτιά στην Τραπεζίτσα – Δύο ελικόπτερα στη μάχη

Snapshot Η φωτιά στην Τραπεζίτσα της Κόνιτσας συνεχίζεται για 12η ημέρα μετά από κεραυνό στις 31 Αυγούστου.

Παρά τη βροχόπτωση και τις πάνω από 200 ρίψεις νερού, οι εστίες στις δύσβατες πλαγιές δεν έχουν πλήρως σβήσει.

Η επιχείρηση δίνει έμφαση σε δυσπρόσιτα σημεία με δασοκομάντος και εθελοντές να επιχειρούν στο έδαφος.

Δύο ελικόπτερα Έρικσον πραγματοποιούν ρίψεις νερού για την κατάσβεση και αποφυγή αναζωπύρωσης.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης συνεχίζουν τη μάχη μέχρι να σβήσει τελείως η φωτιά στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Με δύο ελικόπτερα Έρικσον από αέρος και με δασοκομάντος και εθελοντές στο έδαφος συνεχίζεται για 12η μημέρα η επιχείρηση κατάσβεσης στην Κόνιτσα για την αντιμετώπιση των εστιών που παραμένουν στις δύσβατες πλαγιές της Τραπεζίτσας.

Η φωτιά, που εκδηλώθηκε στις 31 Αυγούστου μετά από κεραυνό και παρά τη βροχόπτωση που σημειώθηκε στην περιοχή το προηγούμενο διάστημα, αλλά και τις περισσότερες από 200 ρίψεις νερού που έχουν πραγματοποιήσει τα εναέρια μέσα, οι εστίες στις πλαγιές της Τραπεζίτσας δεν έχουν σβήσει πλήρως.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, η σημερινή επιχείρηση δίνει ιδιαίτερο βάρος στα σημεία όπου η πρόσβαση από το έδαφος είναι εξαιρετικά δύσκολη. Ομάδες δασοκομάντος εξακολουθούν να επιχειρούν σε διάφορα σημεία του δάσους, ενώ σημαντική παραμένει και η παρουσία εθελοντών από την περιοχή, οι οποίοι συνδράμουν στις προσπάθειες κατάσβεσης και επιτήρησης.

Από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα Έρικσον, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού στις ενεργές εστίες και στα σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος αναζωπύρωσης.

Δώδεκα ημέρες μετά τον κεραυνό που προκάλεσε την πυρκαγιά, η μάχη στην Τραπεζίτσα παραμένει σε εξέλιξη, με τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις να επιχειρούν μέχρι να σβήσει και η τελευταία εστία.

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