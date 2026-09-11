Γιώργος Μαζωνάκης: Στην Ευελπίδων οι δύο γιατροί του Κολωνακίου

Snapshot Η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του καλλιτέχνη δεν κατέστη δυνατό να προσδιορίσει την ακριβή αιτία θανάτου.

Η αιτία θανάτου παραμένει απροσδιόριστη και η έρευνα συνεχίζεται με τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις.

Οι ιατροδικαστές δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν την ώρα θανάτου λόγω έλλειψης αυτοψίας στον χώρο της κλινικής.

Τα ευρήματα θα εξεταστούν περαιτέρω στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Snapshot powered by AI

Το μεσημέρι της Παρασκευής και συγκεκριμένα λίγο πριν τις 12:30 έφτασαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οι δύο γιατροί της ιδιωτικής κλινικής στο Κολωνάκι, όπου πραγματοποιήθηκε η πλασμαφαίρεση κατά τη διάρκεια της οποίας έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Οι Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα είχαν εξέλθει από το Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης περίπου στις 12:20 και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στα δικαστήρια.

Σε βάρος των δύο γιατρών έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στην κλινική τους.

Νωρίτερα σήμερα ολοκληρώθηκε η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του καλλιτέχνη ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν κατέστη δυνατό να εξακριβωθεί από τη νεκροτομή η ακριβής αιτία του θανάτου.

Η αιτία χαρακτηρίζεται προς το παρόν απροσδιόριστη, καθώς η έρευνα συνεχίζεται με τις απαραίτητες τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις.

Τη νεκροτομή διενήργησαν οι ιατροδικαστές Σωτήρης Μπουζιάνης, Νίκος Καλόγρηας και Κωνσταντίνος Κουβάρης, στο Νεκροτομείο Αθηνών.

Σημειώνεται πως οι ιατροδικαστές δεν μπορούν να προσδιορίσουν την ώρα του θανάτου, καθώς δεν έγινε αυτοψία στον χώρο της κλινικής όπου απεβίωσε ο Μαζωνάκης

Τα ευρήματα βρίσκονται πλέον υπό περαιτέρω εργαστηριακή διερεύνηση από το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό τη διεύθυνση της καθηγήτριας Χαράς Σπηλιόπουλου.

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