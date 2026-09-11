Γιώργος Μαζωνάκης: Συνεχίζονται τα «αντίο» των καλλιτεχνών - «Αχ βρε Γιώργο…»

Snapshot Πολλοί καλλιτέχνες, όπως η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Μαντώ, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, η Αγγελική Ηλιάδη και ο Γιώργος Σαμπάνης, αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη μέσω συγκινητικών μηνυμάτων στα social media.

Η Ελένη Τσαλιγοπούλου τόνισε το μοναδικό χαρακτήρα και το αληθινό του ταλέντο στη νυχτερινή ζωή.

Η Μαντώ αναφέρθηκε στο ξεχωριστό ταλέντο και την προσωπικότητα του Μαζωνάκη, επισημαίνοντας το διαχρονικό του αποτύπωμα στη μουσική.

Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου εξέφρασε βαθιά συντριβή και αναγνώρισε την καλοσύνη της ψυχής του.

Η Αγγελική Ηλιάδη και ο Γιώργος Σαμπάνης αποχαιρέτησαν τον Μαζωνάκη με σύντομες και λιτές αναρτήσεις, δείχνοντας σεβασμό και πένθος. Snapshot powered by AI

Με συγκινητικά μηνύματα στα social media αποχαιρετούν τον Γιώργο Μαζωνάκη άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο, δύο ημέρες μετά την είδηση του θανάτου του. Τα «αντίο» συνεχίζονται, με συναδέλφους και φίλους του αγαπημένου τραγουδιστή να μοιράζονται στιγμές, λόγια και αναμνήσεις από τη ζωή και την πορεία του.

Η Ελένη Τσαλιγοπούλου έγραψε για τον Γιώργο Μαζωνάκη:

«Αχ, βρε Γιώργο… τόσο νέος, τόσο ακραίος, τόσο αληθινός, τόσο απενοχοποιημένος! Έδωσες χαρακτήρα στη… νύχτα, με τον μοναδικό σου τρόπο! Θα μας λείπεις, Γιώργο…».

https://www.instagram.com/p/DdGoOorodlm/

Η Μαντώ αποχαιρέτησε τον συνάδελφό της γράφοντας: «Ένας αυθεντικός καλλιτέχνης, ένας συνάδελφος με μοναδικό ταλέντο, εκτόπισμα και ξεχωριστή προσωπικότητα μας έφυγε τόσο ξαφνικά και τόσο νωρίς. Γιώργο, το αποτύπωμά σου στο τραγούδι και στις καρδιές μας θα μείνει για πάντα ζωντανό. Σε ευχαριστούμε. Καλό σου ταξίδι στο φως..».

https://www.instagram.com/p/DdEyh-KBhdN/

Με ιδιαίτερα προσωπικά λόγια τον αποχαιρέτησε και η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: «Ψυχή μου.. καρδιά μου… πλάσμα μου μοναδικό και καλοκάγαθο… Σ' αποχαιρετώ με αυτό το τραγούδι που ξέρω πόσο πολύ το αγαπούσες… Τα λόγια είναι πολύ φτωχά για να περιγράψουν τη συντριβή που νιώθω.. Η πάντα καλόκαρδη καρδούλα σου δεν άντεξε άλλο πόνο.. Καλό σου ταξίδι φωτεινό μου αστέρι…».

Η Αγγελική Ηλιάδη έγραψε σε μια λιτή ανάρτηση: «Καλό παράδεισο αγαπημένε».

https://www.instagram.com/p/DdEyK20I0Nl/

Ο Γιώργος Σαμπάνης επέλεξε να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη με μια μαύρη φωτογραφία, χωρίς λόγια.

https://www.instagram.com/p/DdE4OZpIu9d/

Η Όλγα Κιουρτσάκη, κόρη της Άντζελας Δημητρίου, αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζονται μαζί. «Αυτός ήταν ο Γιώργος μας! ΟΣΟ ΖΩ ΜΑΖΩ», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

https://www.instagram.com/reel/DdG8ucWNRbv/

Διαβάστε επίσης