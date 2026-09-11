Μαζωνάκης: «Κανένας γιατρός δεν ακολούθησε το ασθενοφόρο» δήλωσε ο πρόεδρος εργαζομένων ΕΚΑΒ

Ο Γιώργος Ματθαιόπουλος διευκρίνισε ότι το πλήρωμα του ΕΚΑΩ τήρησε από την πρώτη στιγμή το πρωτόκολλο, αλλά δεν ήταν δυνατόν να συνέλθει ο τραγουδιστής

Ελένη Ευστρατίου

Μαζωνάκης: «Κανένας γιατρός δεν ακολούθησε το ασθενοφόρο» δήλωσε ο πρόεδρος εργαζομένων ΕΚΑΒ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το ασθενοφόρο και η μηχανή του ΕΚΑΒ έφτασαν στο ιατρείο του Κολωνακίου σε 3-4 λεπτά μετά την κλήση για άτομο χωρίς αισθήσεις.
  • Οι διασώστες ξεκίνησαν άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) στο ιατρείο και τη συνέχισαν κατά τη μεταφορά στο νοσοκομείο «Ελπίς».
  • Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν επανήλθε στη ζωή.
  • Δεν συνόδευσε γιατρός το ασθενοφόρο, ενώ μία γυναίκα βοήθησε αρχικά τους διασώστες χωρίς να ακολουθήσει το ασθενοφόρο.
  • Υπογραμμίζεται η ανάγκη τα ιατρεία να διαθέτουν απινιδωτή και το προσωπικό να έχει τις απαραίτητες γνώσεις πρώτων βοηθειών και χρήσης απινιδωτή.
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Ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Ματθαιόπουλος, εξήγησε τι συνέβη τα πρώτα λεπτά από τη στιγμή του το ασθενοφόρο έφτασε στο ιατρείο του Κολωνακίου για να πάρει τον νεκρό, εκείνη την ώρα, Γιώργο Μαζωνάκη.

Όπως ανέφερε μιλώντας στο ΕΡΤnews, το ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο σε μόλις 3 με 4 λεπτά από την κλήση που λάβανε για άτομο «χωρίς αισθήσεις». Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο ανέβηκαν στο ιατρείο και εφάρμοσαν από την πρώτη στιγμή το προβλεπόμενο πρωτόκολλο καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ).

«Φτάσαμε πάρα πολύ γρήγορα. Και το ασθενοφόρο και η μηχανή του ΕΚΑΒ φτάσαμε στο σημείο σε 3 με 4 λεπτά», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα ιατρεία θα έπρεπε να διαθέτουν απινιδωτή και να μπορεί να τον χρησιμοποιήσει το προσωπικό. Ο ίδιος δηλώνει ότι πρέπει να διευκρινιστεί από τις έρευνες για το αν το συγκεκριμένο ιατρείο διέθετε απινιδωτή και αν χρησιμοποιήθηκε εκείνη τη στιγμή.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ ξεκίνησαν από την πρώτη στιγμή ΚΑΡΠΑ στο ιατρείο, το οποίο και συνέχισαν κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο «Ελπίς». «Προσπαθήσαμε μήπως καταφέρουμε να τον κρατήσουμε, μήπως επανέλθει, γιατί οι κλήσεις που είχαν γίνει στο ΕΚΑΒ ήταν για άνθρωπο χωρίς αισθήσεις», σημείωσε.

Ωστόσο, όπως ανέφερε, παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών στο νοσοκομείο, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει ο τραγουδιστής.

«Δεν συνόδευσε γιατρός το ασθενοφόρο»

Ο κ. Ματθαιόπουλος διευκρίνισε ότι οι διασώστες τήρησαν όλες τις ενέργειες του πρωτοκόλλου για τη διάσωση του τραγουδιστή. Στις αρχικές προσπάθειες βοήθησε και μία γυναίκα, ανέφερε, η οποία δεν γνώριζαν αν είναι νοσηλεύτρια ή γιατρός. Η γυναίκα συνόδευσε τους διασώστες μέχρι το ασθενοφόρο, ωστόσο δεν το ακολούθησε, κάτι που αποτελεί πολύτιμη βοήθεια στο προσωπικό του ΕΚΑΒ.

Σχολίασε ότι οι γνώσεις πρώτων βοηθειών και χρήσης απινιδωτή μπορεί να σώσει μία ανθρώπινη ζωή. Πρόσθεσε επίσης ότι πρόκειται για γνώσεις που εκπαιδεύονται σε απλούς πολίτες, ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν σε έκτακτη ανάγκη.

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