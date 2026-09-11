Αποφυλακίζεται ο Κασιδιάρης 15 Σεπτεμβρίου - «Σίγουρη η κάθοδός του στις εκλογές»

Snapshot Ο Ηλίας Κασιδιάρης θα αποφυλακιστεί στις 15 Σεπτεμβρίου 2026 από το Κατάστημα Κράτησης Δομοκού.

Η υπεράσπισή του υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη σε βάρος του και ισχύει το τεκμήριο αθωότητας.

Η Βάσω Πανταζή χαρακτηρίζει την υπόθεση ως πλήγμα στα ανθρώπινα δικαιώματα και το τεκμήριο αθωότητας.

Ο Κασιδιάρης σχεδιάζει να συμμετάσχει στις επόμενες βουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα.

Μετά την αποφυλάκισή του, θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου για να διευκρινίσει τις πολιτικές του προθέσεις. Snapshot powered by AI

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2026, στις 12:00, αναμένεται να απολυθεί από το Κατάστημα Κράτησης Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης, σύμφωνα με ανακοίνωση της συνηγόρου υπεράσπισής του, Βάσως Πανταζή.

Όπως αναφέρει η δικηγόρος του, ο Ηλίας Κασιδιάρης θα ολοκληρώσει το σύνολο της ποινής που του έχει επιβληθεί, χωρίς να υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη σε βάρος του.

Η Βάσω Πανταζή χαρακτηρίζει, στην ανακοίνωσή της, την εξέλιξη αυτή ως «ρωγμή και πλήγμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του τεκμηρίου αθωότητας», υποστηρίζοντας ότι το τεκμήριο αθωότητας εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ για τον εντολέα της.

Παράλληλα, η συνήγορος του Ηλία Κασιδιάρη αναφέρεται και στις πολιτικές του προθέσεις μετά την αποφυλάκισή του. Όπως υποστηρίζει, είναι δεδομένη η κάθοδός του στις επόμενες βουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα.

Σύμφωνα με την ίδια, ο Ηλίας Κασιδιάρης θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου μετά την αποφυλάκισή του, προκειμένου να παρουσιάσει ο ίδιος τις προθέσεις του και να μην αναπαράγονται, όπως αναφέρει, «ανυπόστατες φήμες» σχετικά με την πολιτική του πορεία.