Μαρκόπουλο Αττικής: Φωτιά σε ξερά χόρτα - Σηκώθηκαν 2 ελικόπτερα

Snapshot Φωτιά ξέσπασε σε ξερά χόρτα στο Μαρκόπουλο Αττικής λίγο μετά τις 13:00.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 45 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα και 2 ελικόπτερα για εναέριες ρίψεις νερού.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου συνεισέφερε με υδροφόρες στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων παρακολουθεί την πυρκαγιά μέσω drone με θερμική και οπτική κάμερα.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που σημειώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, και συγκεκριμένα σε ξερά χόρτα, στο Μαρκόπουλο Αττικής.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.

Παράλληλα, δύο ελικόπτερα σηκώθηκαν για να πραγματοποιήσουν εναέριες ρίψεις νερού

Στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συνδράμει και ο Δήμος Μαρκοπούλου με υδροφόρες.

Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, παρακολουθώντας την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

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