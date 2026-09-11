Μυτιλήνη: Φωτιά σε ελαιώνα στον Παλαιόκηπο της Γέρας

Για την επιχείρηση κατάσβεσης σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια μέσα

Ελένη Ευστρατίου

Μυτιλήνη: Φωτιά σε ελαιώνα στον Παλαιόκηπο της Γέρας
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 11/9 σε ελαιώνα στην περιοχή Παλαιόκηπος της Μυτιλήνης.
  • Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 9 οχήματα.
  • Εναέρια μέσα που επιχειρούν είναι δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, με υποστήριξη από υδροφόρες του ΟΤΑ.
  • Κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης κατευθύνεται στο σημείο.
  • Δεν έχουν ανακοινωθεί πληροφορίες για την έκταση της φωτιάς.
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 11/9 σε ελαιώνα στην περιοχή Παλαιόκηπος στη Μυτιλήνη.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Παράλληλα, στο σημείο κατευθύνεται κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την έκταση της φωτιάς.

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