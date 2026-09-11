Συνελήφθη 59χρονος για τη φωτιά στην Πλατανιά Δράμας: Ξεκίνησε από πυρακτωμένα κάρβουνα

Snapshot Η πυρκαγιά στην Πλατανιά Δράμας ξεκίνησε από πυρακτωμένα κάρβουνα σε αύλειο χώρο ποιμνιοστάσιου.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή και κάηκαν περίπου 20 στρέμματα μικτού δάσους.

Συνελήφθη 59χρονος κατηγορούμενος για εμπρησμό από αμέλεια.

Στον 59χρονο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.300 ευρώ.

Η υπόθεση ερευνήθηκε από το Ανακριτικό Τμήμα Εμπρησμών του Πυροσβεστικού Σώματος. Snapshot powered by AI

Από υπολείμματα πυρακτωμένων κάρβουνων που βρίσκονταν σε αύλειο χώρο ποιμνιοστάσιου, φέρεται να προκλήθηκε η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (10/9) σε δασική περιοχή της Δράμας, ενώ ως υπαίτιος συνελήφθη 59χρονος για εμπρησμό από αμέλεια.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη θέση «Χιονοβούνι», στην περιοχή της Πλατανιάς του Δήμου Παρανεστίου, και γρήγορα επεκτάθηκε σε μικτό δάσος με κέδρα, πλατύφυλλα, πουρνάρια και ξηρά χόρτα. Από τις φλόγες κάηκε συνολική έκταση περίπου 20 στρεμμάτων.

Για την υπόθεση κινητοποιήθηκαν άμεσα τα Ανακριτικά Τμήματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος. Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 59χρονου, ενώ εις βάρος του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.300 ευρώ.

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