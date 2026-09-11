Θεσσαλονίκη: 30χρονος κατηγορείται για εκδικητική πορνογραφία σε βάρος 17χρονης

Snapshot Ένας 30χρονος στη Θεσσαλονίκη κατηγορείται για εκδικητική πορνογραφία και εξύβριση σε βάρος 17χρονης.

Οι πράξεις φέρονται να διαπράχθηκαν τον Ιούνιο του 2026 μέσω του Instagram.

Η δικογραφία σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαγκαδά.

Οι έρευνες των Αρχών για την υπόθεση συνεχίζονται. Snapshot powered by AI

Αντιμέτωπος με σοβαρή κατηγορία ένας 30χρονος στη Θεσσαλονίκη, με τις έρευνες των Αρχών γύρω από την υπόθεση να συνεχίζονται.

Ο 30χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες εκδικητικής πορνογραφίας και εξύβρισης σε βάρος μίας 17χρονης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι πράξεις για τις οποίες κατηγορείται φέρονται να έλαβαν χώρα τον Ιούνιο του 2026 μέσω του Instagram.

Η δικογραφία σε βάρος του 30χρονου σχηματίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαγκαδά.

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