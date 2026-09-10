Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Πλατανιά Δράμας - Σηκώθηκαν τέσσερα αεροσκάφη
Συναγερμός στον δήμο Παρανεστίου με κινητοποίηση 35 πυροσβεστών, τριών ομάδων ΕΜΟΔΕ και εναέριων μέσων.
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Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλατανιά του δήμου Παρανεστίου στη Δράμα, σημαίνοντας άμεσα συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις της περιοχής.
Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ στην πρώτη γραμμή βρίσκονται τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης, της 7ης και της 21ης ΕΜΟΔΕ, με στόχο να οριοθετήσουν έγκαιρα το μέτωπο.
Την ίδια ώρα, από αέρος συνδράμουν 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη πραγματοποιώντας στοχευμένες ρίψεις νερού. Στην προσπάθεια των δυνάμεων κατάσβεσης παρέχουν ουσιαστική βοήθεια υδροφόρες των τοπικών ΟΤΑ.
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