Φωτιά στη Βελίνα Κορινθίας: Κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων
Συναγερμός στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον δήμο Σικυωνίων - Επιχειρούν 22 πυροσβέστες, πεζοπόρο της 6ης ΕΜΟΔΕ και δύο αεροσκάφη.
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Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε στη Βελίνα του δήμου Σικυωνίων στην Κορινθία, σημαίνοντας άμεσα συναγερμό στις δυνάμεις πυρόσβεσης.
Στο σημείο έσπευσαν 22 πυροσβέστες με έξι οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχει και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ. Οι επίγειες δυνάμεις αναπτύχθηκαν στην περίμετρο της εστίας με στόχο να ανακόψουν άμεσα το μέτωπο.
Την ίδια ώρα, δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη επιχειρούν από αέρος εκτελώντας ρίψεις νερού, συνδράμοντας το έργο των πεζοπόρων τμημάτων.
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