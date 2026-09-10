Τρίκαλα: Φωτιά στο Αγιόφυλλο - Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Snapshot Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Αγιόφυλλο Τρικάλων και η Πυροσβεστική επιχειρεί για την κατάσβεσή της.

Στο σημείο βρίσκονται 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου και ένα ελικόπτερο.

Υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης.

Έχει σταλεί μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους της περιοχής. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Αγιόφυλλο Τρικάλων και η Πυροσβεστική βρίσκεται επί ποδός για την κατάσβεσή της.

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 6 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί κι ένα ελικόπτερο.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.