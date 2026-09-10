Τρίκαλα: Φωτιά στο Αγιόφυλλο - Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

 Έχει σταλεί μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους της περιοχής

Μιχάλης Παπαδάκος

Τρίκαλα: Φωτιά στο Αγιόφυλλο - Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Αγιόφυλλο Τρικάλων και η Πυροσβεστική επιχειρεί για την κατάσβεσή της.
  • Στο σημείο βρίσκονται 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου και ένα ελικόπτερο.
  • Υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης.
  • Έχει σταλεί μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους της περιοχής.
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Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Αγιόφυλλο Τρικάλων και η Πυροσβεστική βρίσκεται επί ποδός για την κατάσβεσή της.

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 6 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί κι ένα ελικόπτερο.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

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