Τρίκαλα: Φωτιά στο Αγιόφυλλο - Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα
Έχει σταλεί μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους της περιοχής
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- Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Αγιόφυλλο Τρικάλων και η Πυροσβεστική επιχειρεί για την κατάσβεσή της.
- Στο σημείο βρίσκονται 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου και ένα ελικόπτερο.
- Υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης.
- Έχει σταλεί μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους της περιοχής.
Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Αγιόφυλλο Τρικάλων και η Πυροσβεστική βρίσκεται επί ποδός για την κατάσβεσή της.
Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 6 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί κι ένα ελικόπτερο.
Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
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