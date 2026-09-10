Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας - Εναέρια στη μάχη
Eπιχείρηση της Πυροσβεστικής με 22 πυροσβέστες, πεζοπόρο τμήμα της 6ης ΕΜΟΔΕ, επτά οχήματα και δύο αεροσκάφη στον Αστακό
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Πυρκαγιά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας, σημαίνοντας άμεσα συναγερμό στις δυνάμεις κατάσβεσης.
Στο μέτωπο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ και επτά οχήματα. Την ίδια ώρα, από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη, στοχεύοντας στον έγκαιρο περιορισμό της περιμέτρου πριν πάρει διαστάσεις.
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