Λευκάδα: Φωτιά σε σκάφος στην είσοδο του Διαύλου - Σώοι οι τρεις επιβάτες

Συναγερμός έχει σημάνει στην είσοδο του Διαύλου της Λευκάδας, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη πυρκαγιά σε σκάφος.

Στο σκάφος επέβαιναν τρεις αλλοδαποί, οι οποίοι κατάφεραν να βγουν στην ακτή και είναι καλά στην υγεία τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά έχει επεκταθεί σε μεγάλο μέρος του σκάφους 14 μέτρων, ενώ πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει την περιοχή.

Το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και συγκεκριμένα ένα Πυροσβεστικό Λιμενικό Σκάφος (ΠΛΣ), ένα πυροσβεστικό όχημα και δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ στην περιοχή μεταβαίνει και ταχύπλοο σκάφος της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με το ilefkada.gr, σκάφοι του Λιμενικού και παρακείμενων σκαφών έσυραν τη θαλαμηγό στην αμμόγλωσσα ώστε να μπορέσει η πυροσβεστική να ξεκινήσει την κατάσβεση από ξηράς.

Άγνωστες παραμένουν επίσης οι συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

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