Λάρισα: Φωτιά στο Πολυδάμειο Φαρσάλων - Καίει χαμηλή βλάστηση
Για την κατάσβεση επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Φωτιά ξέσπασε στο Πολυδάμειο Φαρσάλων και καίει χαμηλή βλάστηση.
- Στην κατάσβεση συμμετέχουν 30 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου και 9 οχήματα.
- Στην επιχείρηση χρησιμοποιούνται τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο για ρίψεις νερού.
- Η Πυροσβεστική βρίσκεται σε συναγερμό για την αντιμετώπιση της φωτιάς.
Συναγερμός ξέσπασε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Πέμπτης, λόγω φωτιάς που ξέσπασε στο Πολυδάμειο Φαρσάλων, στη Λάρισα.
Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και για την επιχείρηση κατάσβεσης έχουν σπεύσει στο σημείο 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.
Παράλληλα, ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποιούν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:09 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μαρινάκης: Μνημείο πολιτικής απάτης το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα
15:59 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Με το e-contract της nrg, το νέο σου συμβόλαιο γίνεται online σε 4 βήματα
15:21 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ