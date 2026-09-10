Λάρισα: Φωτιά στο Πολυδάμειο Φαρσάλων - Καίει χαμηλή βλάστηση

Snapshot Φωτιά ξέσπασε στο Πολυδάμειο Φαρσάλων και καίει χαμηλή βλάστηση.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 30 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου και 9 οχήματα.

Στην επιχείρηση χρησιμοποιούνται τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο για ρίψεις νερού.

Η Πυροσβεστική βρίσκεται σε συναγερμό για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Συναγερμός ξέσπασε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Πέμπτης, λόγω φωτιάς που ξέσπασε στο Πολυδάμειο Φαρσάλων, στη Λάρισα.

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και για την επιχείρηση κατάσβεσης έχουν σπεύσει στο σημείο 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.

Παράλληλα, ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποιούν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

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