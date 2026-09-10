Κόνιτσα: Καίει για 11η μέρα η φωτιά παρά τη δυνατή βροχή - Στην περιοχή ο Ευάγγελος Τουρνάς

Snapshot Η φωτιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας καίει για 11η μέρα παρά τη δυνατή βροχόπτωση που δεν κατάφερε να σβήσει πλήρως τις μικροεστίες.

Πυροσβέστες, δασοκομάντος και εθελοντές συνεχίζουν την επιχείρηση κατάσβεσης, με την υποστήριξη δύο ελικοπτέρων που πραγματοποιούν ρίψεις νερού.

Η πυρκαγιά ξέσπασε από πτώση κεραυνού σε εξαιρετικά δύσβατα, προστατευόμενα δάση του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου και έχει προκαλέσει σοβαρές οικολογικές επιπτώσεις.

Η φυσική αναγέννηση των καμένων δασών σε αυτή την περιοχή μπορεί να διαρκέσει πάνω από 100 χρόνια λόγω του ορεινού ανάγλυφου και της βραδείας ανάπτυξης των ειδών ελάτης και μαύρης πεύκης.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, επισκέπτεται την Κόνιτσα για αξιολόγηση της κατάστασης και σχεδιασμό των επόμενων ενεργειών. Snapshot powered by AI

Συνεχίζεται για 11η μέρα η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων για την αντιμετώπιση της φωτιάς στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας, παρά τη δυνατή βροχόπτωση που έπεσε στην περιοχή τις τελευταίες ώρες.

Η ισχυρή βροχή έφερε αισιοδοξία στους κατοίκους, ωστόσο δεν στάθηκε αρκετή για να κατασβήσει πλήρως τις διάσπαρτες εστίες. Αυτή την ώρα, πυροσβέστες, δασοκομάντος και πολλοί εθελοντές κάτοικοι, βρίσκονται στο σημείο προκειμένου να αντιμετωπίσουν όσες εστίες αναζωπυρώνονται.

Παράλληλα, από τις πρώτες πρωινές ώρες δύο ελικόπτερα της Πυροσβεστικής πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού στα σημεία όπου εξακολουθούν να καίνε, όπως αναφέρει το epirusgate.

Στην Κόνιτσα ο Ευάγγελος Τουρνάς

Η εικόνα στο πύρινο μέτωπο είναι αισθητά καλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία και την Πυροσβεστική, η επιχείρηση δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς οι διάσπαρτες εστίες μέσα στη δύσβατη δασική έκταση απαιτούν συνεχή επιτήρηση και άμεση επέμβαση όπου χρειαστεί.

Το μεσημέρι αναμένεται να βρεθεί στην Κόνιτσα ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος θα επισκεφθεί την πληγείσα περιοχή και θα συμμετάσχει σε συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου στο Δημαρχείο Κόνιτσας, όπου θα γίνει αποτίμηση της μέχρι τώρα επιχείρησης και σχεδιασμός των επόμενων ενεργειών.

Γιατί καίει τόσες μέρες

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 31 Αυγούστου από πτώση κεραυνού και εξαπλώθηκε σε εξαιρετικά δύσβατα σημεία. Πέρασε μάλιστα σε προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura 2000, στη Ζώνη ΙΙ του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου η οποία διαθέτει ιδιαίτερα δύσκολο ανάγλυφο, πυκνή δασική βλάστηση και περιορισμένο οδικό δίκτυο.

Όπως σημείωσε ο συντονιστής δράσεων του WWF Ελλάς, Ηλίας Τζιρίτης, «μιλάμε για μια πολύ ορεινή και απόκρημνη περιοχή, με πολύ πυκνά δάση». Πρόσθεσε ότι αυτό που πρέπει να μελετηθεί είναι «σε ποιες περιοχές η πυρκαγιά ήταν επιφανειακή και πού έκαψε την κόμη των δέντρων, όπου και θα έχει μεγαλύτερο οικολογικό αποτύπωμα».

Μάλιστα, ανέφερε ότι σε τέτοια υψόμετρα η φυσική αναγέννηση μπορεί να χρειαστεί πολλά χρόνια για να ολοκληρωθεί. «Για τα τμήματα που έχουν υποστεί σοβαρή καταστροφή, ο φυσικός επανεποικισμός από γειτονικές περιοχές μπορεί να απαιτήσει και περισσότερο από 100 χρόνια. Γίνεται με ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς, καθώς αυτά τα είδη – η ελάτη και η μαύρη πεύκη – δεν διαθέτουν ισχυρούς μηχανισμούς φυσικής αναγέννησης όπως τα μεσογειακά οικοσυστήματα», λέει.

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