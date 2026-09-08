Κόνιτσα: Μοναχοί άφησαν τα μοναστήρια και «ρίχτηκαν» στη μάχη με τις φλόγες

Snapshot Η φωτιά στην Κόνιτσα βρίσκεται σε εξέλιξη για ένατη ημέρα, με βελτιωμένη εικόνα σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Μοναχοί της περιοχής άφησαν τα μοναστήρια τους και συμμετέχουν ενεργά στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Το κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς εντοπίζεται στη χαράδρα του Αώου, όπου η δύσβατη περιοχή δυσκολεύει την επέμβαση των επίγειων μέσων.

Η κατάσβεση βασίζεται κυρίως σε εναέρια μέσα που επιχειρούν μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ πεζοπόρα τμήματα και εθελοντές αντιμετωπίζουν μικρές αναζωπυρώσεις στο δάσος.

Παρά τη βελτίωση της κατάστασης, η επιχείρηση συνεχίζεται με αυξημένη επιφυλακή λόγω των καιρικών συνθηκών και του ανάγλυφου της περιοχής. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκεται για ένατη ημέρα η φωτιά που ξέσπασε την περασμένη Δευτέρα, στις 31 Αυγούστου στην Τραπεζίτσα στην Κόνιτσα, παρουσιάζοντας, ωστόσο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, βελτιωμένη εικόνα.

Από τις πρώτες ώρες, στη μάχη με τις φλόγες «έπεσαν» εθελοντές και κάτοικοι της περιοχής, για να συνδράμουν όπως μπορούν στην κατάσβεση, στο πλευρό των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ανάμεσά τους και μοναχοί της περιοχής, οι οποίοι άφησαν τα μοναστήρια τους και ανέβηκαν στο βουνό, συμμετέχοντας στην προσπάθεια αντιμετώπισης της πυρκαγιάς.

Οι μοναχοί δεν έμειναν μακριά από τη μεγάλη δοκιμασία που βιώνει η περιοχή και η εικόνα τους μέσα στο καμένο και δύσβατο τοπίο αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της μεγάλης κινητοποίησης που έχει προκαλέσει η φωτιά στην Κόνιτσα.

Στη χαράδρα του Αώου το δύσκολο σημείο του μετώπου

Το βάρος της επιχείρησης έχει μεταφερθεί στη χαράδρα του Αώου, καθώς πρόκειται για ένα ιδιαίτερα δύσβατο σημείο με έντονη βλάστηση, που δεν επιτρέπει στα επίγεια μέσα να επιχειρούν με ευκολία. Για αυτό το μεγαλύτερο βάρος της κατάσβεσης πέφτει στα εναέρια μέσα, τα οποία, ωστόσο, επιχειρούν μόνο τις ώρες με ηλιακό φως και δεν μπορούν να επιχειρήσουν το βράδυ.

Την ίδια ώρα, πεζοπόρα τμήματα της Πυροσβεστικής και εθελοντές έχουν αναπτυχθεί σε πολλά σημεία του δάσους, δίνοντας μάχη με μικρές αναζωπυρώσεις. Οι δυνάμεις επιχειρούν κυρίως στην πλήρη κατάσβεση καμένων κορμών και διάσπαρτων εστιών, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος νέων αναφλέξεων.

Η συνολική εικόνα του μετώπου που είχε αναπτυχθεί πάνω από την Κόνιτσα είναι σαφώς καλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, ωστόσο η επιχείρηση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, καθώς οι καιρικές συνθήκες και το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής απαιτούν αυξημένη επιφυλακή μέχρι να τεθεί η πυρκαγιά υπό πλήρη έλεγχο.

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