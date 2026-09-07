Φωτιές: Βελτιωμένη η κατάσταση σε Κόνιτσα και Δράμα – Καλύτερη η εικόνα και στα υπόλοιπα μέτωπα

Σε εξέλιξη –αλλά σε καλύτερη κατάσταση– παραμένουν οι φωτιές στην Υψηλή Ράχη Δράμας και την Κόνιτσα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τα συνεργεία που επιχειρούν στα μέτωπα, να συνεχίζουν τη μάχη για τον πλήρη έλεγχο των εστιών.

Παράλληλα, καλύτερη είναι η εικόνα στα υπόλοιπα σημαντικά μέτωπα που απασχολούν τις πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς οι πυρκαγιές σε Ελευθερούπολη, Δράμα, Αλεξανδρούπολη και Ψαχνά βρίσκονται σε ύφεση.

Βελτιωμένη κατάσταση στην Κόνιτσα

Στην Κόνιτσα, η κατάσταση στο μέτωπο της πυρκαγιάς παρουσιάζει σημαντική βελτίωση. Η επιχείρηση των δασοκομάντος και των δασεργατών συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, με τις δυνάμεις να έχουν καταφέρει να εισχωρήσουν σε μεγάλο βάθος μέσα στο δάσος, προσεγγίζοντας ακόμη και ιδιαίτερα δύσβατα και απόκρημνα σημεία.

Η φωτιά εξακολουθεί να καίει, κυρίως έρπουσα, ωστόσο η εξάπλωση γίνεται με αργό ρυθμό. Το γεγονός αυτό επιτρέπει στις επίγειες δυνάμεις να επιχειρούν πιο αποτελεσματικά και να αντιμετωπίζουν τις εστίες μέσα στη δασική έκταση.

Σύμφωνα με την εικόνα από το πεδίο, η πυρκαγιά καταναλώνει σε αρκετά σημεία τον βελονοτάπητα, περιορίζοντας έτσι τη διαθέσιμη καύσιμη ύλη στο έδαφος. Ωστόσο, όταν συναντά ξερά δέντρα ή πεσμένη και κατάκοιτη ξυλώδη βλάστηση, υπάρχουν σημεία όπου η φωτιά μετατρέπεται σε επικόρυφη, με αποτέλεσμα να απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τις δυνάμεις που επιχειρούν.

Η δύσκολη μορφολογία του εδάφους παραμένει ένα από τα βασικά προβλήματα για την επιχείρηση, καθώς η πρόσβαση στα πιο απομακρυσμένα σημεία του δάσους είναι ιδιαίτερα απαιτητική, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Η παρουσία, ωστόσο, των εξειδικευμένων δασοκομάντος και των δασεργατών έχει συμβάλλει σημαντικά στην προσέγγιση των εστιών και στην προσπάθεια περιορισμού της πυρκαγιάς.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά στην Υψηλή Ράχη Δράμας, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να παραμένουν σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων και την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης.

Σε ύφεση τα υπόλοιπα σημαντικά μέτωπα

Καλύτερη είναι η εικόνα στα υπόλοιπα μέτωπα που είχαν κινητοποιήσει σημαντικές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Οι πυρκαγιές σε Ελευθερούπολη, Αλεξανδρούπολη και Ψαχνά βρίσκονται σε ύφεση, με τις επίγειες δυνάμεις να συνεχίζουν να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση και κυρίως για την αντιμετώπιση πιθανών αναζωπυρώσεων.

Παρά τη βελτίωση της εικόνας, οι έμπειροι άνδρες της Πυροσβεστικής παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς ακόμη και μετά την υποχώρηση της έντασης μίας πυρκαγιάς, οι ενεργές εστίες σε δασικές και δύσβατες περιοχές μπορούν να προκαλέσουν νέα προβλήματα.

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