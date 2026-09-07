Φωτιές σε Κόνιτσα, Εύβοια, Αλεξανδρούπολη και Δράμα: Συνεχίζεται η μάχη – Νεότερη ενημέρωση

Τέσσερις περιοχές δοκιμάζονται από πυρκαγιές, το απόγευμα της Δευτέρας (07/09) – Αγώνας με τον χρόνο για τον έλεγχο των πυρκαγιών

Γιάννης Νικηφοράκης, Επιμέλεια

Φωτιές σε Κόνιτσα, Εύβοια, Αλεξανδρούπολη και Δράμα: Συνεχίζεται η μάχη – Νεότερη ενημέρωση
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Κόνιτσα, Εύβοια, Αλεξανδρούπολη και Δράμα αντιμετωπίζουν ενεργές πυρκαγιές.
  • Στην Εύβοια, η φωτιά στη Μακρυκάπα απειλεί εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και κτηνοτροφικές μονάδες, ενώ, έχει εκδοθεί μήνυμα απομάκρυνσης μέσω του «112».
  • Στην Κόνιτσα, η πυρκαγιά στην περιοχή της Τραπεζίτσας συνεχίζεται για όγδοη ημέρα, με συνεχή προσπάθεια περιορισμού των ενεργών εστιών.
  • Στη Δράμα, μαίνονται δύο μέτωπα στην Υψηλή Ράχη.
  • Στην Αλεξανδρούπολη, η κατάσταση βελτιώνεται, αλλά οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για πιθανές αναζωπυρώσεις.
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Σε διαρκή επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς αρκετά πύρινα μέτωπα εξακολουθούν να απασχολούν τον κρατικό μηχανισμό. Η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη σε Αλεξανδρούπολη και Δίρφυ Ευβοίας, ενώ, σε Κόνιτσα και Υψηλή Ράχη Δράμας οι επιχειρήσεις συνεχίζονται.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην κεντρική Εύβοια, όπου η φωτιά στη Μακρυκάπα κινήθηκε προς εγκαταστάσεις επιχειρήσεων, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να αποτρέψουν την επέκταση της πυρκαγιάς.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση και γρήγορα έλαβε μεγάλες διαστάσεις, κινητοποιώντας ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Η πυρκαγιά κινήθηκε σε πευκοδάσος και σε σημείο που βρίσκεται πολύ κοντά σε εγκαταστάσεις επιχείρησης. Τοπικές και πανελλαδικές αναφορές κάνουν λόγο για ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση γύρω από τις εγκαταστάσεις, καθώς το μέτωπο πλησίασε επικίνδυνα.

Παράλληλα, αναφορές κάνουν λόγο για κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή και απειλούνται από την πυρκαγιά.

Στην περιοχή εκδόθηκε μήνυμα του «112» για απομάκρυνση από την Τριάδα προς τα Ψαχνά, ενώ οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύθηκαν σημαντικά.

Η εικόνα πάντως παρουσιάζει βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη φάση της πυρκαγιάς, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει εκλείψει ο κίνδυνος. Οι δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, καθώς οι συνθήκες μπορούν να ευνοήσουν νέες αναζωπυρώσεις.

Οι καπνοί έφτασαν μέχρι την Αθήνα

Ταυτόχρονα, κάτοικοι σε περιοχές της Αττικής περιγράφουν μέσω αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα την παρουσία καπνού και έντονης μυρωδιάς καμένου στην ατμόσφαιρα.

Οι αναφορές πολιτών πληθαίνουν όσο μαίνεται η πυρκαγιά στην Εύβοια, με κατοίκους να καταγράφουν την εικόνα του ουρανού και να κάνουν λόγο για αισθητή μυρωδιά καπνού.

Κόνιτσα: Μάχη με τις φλόγες για όγδοη μέρα

Στην Κόνιτσα, η φωτιά στην περιοχή της Τραπεζίτσας εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη, έχοντας ξεκινήσει από την 31η Αυγούστου.

Η εικόνα είναι πλέον καλύτερη, ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν σε δύσβατες δασικές περιοχές, όπου το βασικό πρόβλημα παραμένουν οι αναζωπυρώσεις.

Τα τελευταία 24άωρα, η προσπάθεια επικεντρώνεται στον περιορισμό των ενεργών εστιών και την αποτροπή της επέκτασης της φωτιάς προς την Κόνιτσα. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η πυρκαγιά έχει ήδη κάψει περισσότερα από 6.000 στρέμματα, ενώ οι δυνάμεις παραμένουν ενισχυμένες στην περιοχή.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δύσβατο σημείο της Τραπεζίτσας, γεγονός που από την πρώτη στιγμή δυσκόλεψε την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων και κατέστησε ιδιαίτερα σημαντική τη συνδρομή των εναέριων μέσων.

Παρά τη βελτίωση της εικόνας, η πυρκαγιά δεν έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο και η επιτήρηση παραμένει συνεχής.

Δράμα: Δύο μέτωπα στην Υψηλή Ράχη

Στη Δράμα, δύο διαφορετικές εστίες φωτιάς εκδηλώθηκαν στην περιοχή της Υψηλής Ράχης, σε δασική έκταση.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν και στα δύο μέτωπα, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και εναέρια μέσα. Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και ομάδα πεζοπόρου τμήματος, με επτά οχήματα, ενώ, επιχειρούν πέντε εναέρια μέσα.

Η φωτιά βρίσκεται σε δασική έκταση και η προσπάθεια επικεντρώνεται στον περιορισμό των δύο εστιών πριν υπάρξει περαιτέρω εξάπλωση.

Αλεξανδρούπολη: Καλύτερη εικόνα στο μέτωπο

Στην Αλεξανδρούπολη, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κοντά στην Εγνατία Οδό αντιμετωπίζεται από ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη, με τις δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις.

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