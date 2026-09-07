Δράμα: Διπλή εστία φωτιάς στην Υψηλή Ράχη - Επιχειρούν πέντε εναέρια μέσα

Μεγάλη μάχη της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Δράμα: Διπλή εστία φωτιάς στην Υψηλή Ράχη - Επιχειρούν πέντε εναέρια μέσα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στην Υψηλή Ράχη της Δράμας εκδηλώθηκαν δύο σχεδόν ταυτόχρονες πυρκαγιές σε κοντινή απόσταση.
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν 23 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων και 7 οχήματα.
  • Πέντε εναέρια μέσα, τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, επιχειρούν για τον περιορισμό της φωτιάς.
  • Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ που εφοδιάζουν τις επίγειες δυνάμεις.
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Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για την εκδήλωση διπλής πυρκαγιάς στην Υψηλή Ράχη της Δράμας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο εστίες είναι σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, με την κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων να είναι μεγάλη.

Οι φωτιές εκδηλώθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, κινητοποιώντας 23 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.

Παράλληλα, από αέρος επιχειρούν συνολικά πέντε εναέρια μέσα, τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, προκειμένου να περιορίσουν άμεσα την επέκταση της φωτιάς.

Στην επιχείρηση συμβάλλουν και υδροφόρες ΟΤΑ, εφοδιάζοντας τις επίγειες δυνάμεις.

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