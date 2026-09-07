Φωτιά στην Εύβοια: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 13 εναέρια – Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά στη Μακρυκάπα Ευβοίας, που «ξέσπασε» το μεσημέρι της Δευτέρας (07/09).

Αυτήν την ώρα στο σημείο επιχειρούν 82 πυροσβέστες με 32 οχήματα, καθώς και 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Ο ειδικός σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, Χαράλαμπος Τσώκος, τόνισε ότι «η εικόνα της φωτιάς δεν είναι καθόλου καλή, έκανε πάλι αναζωπύρωση και έλαβε πάλι μεγάλες διαστάσεις», μιλώντας στο Newsbomb.

Από αέρος συνδράμουν πλέον στην κατάσβεση 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ, στην επιχείρηση συμμετέχουν και οι αρμόδιες δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας.

Επίσης, ο Δήμος Διρφύων – Μεσσαπιών συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες. Παράλληλα, κινητοποιήθηκε το ΓΕΕΘΑ προκειμένου να διαθέσει μηχανήματα έργου.

Νωρίτερα, ενεργοποιήθηκε το «112», με μήνυμα προς τους κατοίκους της Αγίας Τριάδας να απομακρυνθούν προς τα Ψαχνά.