Φωτιά τώρα σε πευκόδασος στην Εύβοια: Μπαράζ 112 - Επιχειρούν 5 εναέρια

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε πευκόδασος στην Εύβοια στην περιοχή της Τριάδος στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων.

Για την κατάσβεσή της στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Λίγο πριν τις 15:00 ήχησε και το 112 προειδοποιώντας τους κατοίκους να παραμένουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Λίγο αργότερα εστάλη νέο μήνυμα 112 αυτή τη φορά καλώντας τους κατοίκους του οικισμού Τριάδα να απομακρυνθούν προς Ψαχνά.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Διαβάστε επίσης