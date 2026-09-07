Φωτιά τώρα σε δάσος στην Αλεξανδρούπολη: Καίει κοντά στην Εγνατία Οδό - Σηκώθηκαν 4 εναέρια

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Αλεξανδρούπολη, κοντά στην Εγνατία Οδό, στο 612ο χιλιόμετρο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 16 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου.

Διαβάστε επίσης