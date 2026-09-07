Kαβάλα: Αναγκαστική προσγείωση πυροσβεστικού ελικοπτέρου - Έσπασε έλικας κατά την κατάσβεση φωτιάς

Snapshot Πυροσβεστικό ελικόπτερο πραγματοποίησε ανααστική προσγείωση σε γήπεδο ποδοσφαίρου στο Ελαιοχώρι Καβάλας λόγω βλάβης σε έλικα.

Η βλάβη πιθανώς προκλήθηκε από επαφή του ελίκα με κλαδιά δέντρου κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μελών του πληρώματος μετά το περιστατικό.

Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ έχει απαγορευτεί η κολύμβηση και η διέλευση σκαφών σε κοντινή θαλάσσια ζώνη.

Οι ακριβείς συνθήκες της βλάβης στο ελικόπτερο παραμένουν υπό διερεύνηση. Snapshot powered by AI

Αναγκαστική προσγείωση σε γήπεδο ποδοσφαίρου πραγματοποίησε πυροσβεστικό ελικόπτερο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στον Ελαιοχώρι Καβάλας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης προκλήθηκε βλάβης σε έλικα του ελικοπτέρου, με αποτέλεσμα να διακοπεί η πτήση του και να πραγματοποιηθεί αναγκαστική προσγείωση για λόγους ασφαλείας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο έλικας να ήρθε σε επαφή με κλαδιά δέντρου κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.

Όπως διακρίνεται από την παρακάτω φωτογραφία, άκρο πτερύγιο του έλικα φέρει εμφανή φθορά, χωρίς ωστόσο να μπορεί να εξακριβωθεί ο τρόπος από τον οποίο προκλήθηκε.

Μετά τη διαπίστωση του προβλήματος, το πλήρωμα προχώρησε στην προσγείωση του ελικοπτέρου στο γήπεδο του Ελαιοχωρίου, προκειμένου να μην υπάρξει οποιοσδήποτε περαιτέρω κίνδυνος και να ελεγχθεί το εναέριο μέσο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμό μέλους του πληρώματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς, στην οποία έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Για τις ανάγκες των εναέριων μέσων, μάλιστα, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας έχει απαγορεύσει από τις 11:00 και μέχρι νεωτέρας την κολύμβηση, τη διέλευση σκαφών και κάθε αλιευτική ή ψυχαγωγική δραστηριότητα σε καθορισμένη θαλάσσια ζώνη της Παραλίας Ελαιοχωρίου, ώστε να πραγματοποιούνται με ασφάλεια οι υδροληψίες.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η ζημιά στο ελικόπτερο μένει να αποσαφηνιστούν.

Με πληροφορίες από kavalapost.gr, CenterTV

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