Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Περιφερειακή Υμηττού στο ύψος της Αγίας Παρασκευής - Πολύ αυξημένη κίνηση

Φωτιά πήρε αυτοκίνητο στην Περιφερειακή Υμηττού, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής.

Η φωτιά λίγο πριν από τις 15:00 έχει κατασβεσθεί, ωστόσο παρατηρείται πολύ αυξημένη κίνηση στο σημείο.