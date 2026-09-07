Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Περιφερειακή Υμηττού στο ύψος της Αγίας Παρασκευής - Πολύ αυξημένη κίνηση
Το όχημα πήρε φωτιά με αποτέλεσμα να παρατηρείται ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο σημείο
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Φωτιά πήρε αυτοκίνητο στην Περιφερειακή Υμηττού, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής.
Η φωτιά λίγο πριν από τις 15:00 έχει κατασβεσθεί, ωστόσο παρατηρείται πολύ αυξημένη κίνηση στο σημείο.
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