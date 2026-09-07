Φωτιά Κόνιτσα: Βελτιωμένη αλλά δύσκολη η κατάσταση - Μάχη των πυροσβεστών με τις αναζωπυρώσεις

Snapshot Η φωτιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας μαίνεται για όγδοη ημέρα και έχει καταστρέψει 6.290 στρέμματα δάσους εντός ζώνης Natura 2000.

Η πυρκαγιά δεν έχει ενιαίο μέτωπο, αλλά διάσπαρτες ενεργές εστίες συνεχίζουν να καίνε μέσα σε δύσβατη δασική περιοχή.

Η μείωση των ανέμων τη νύχτα βελτίωσε την κατάσταση, επιτρέποντας στις πυροσβεστικές δυνάμεις να εντείνουν τις προσπάθειες περιορισμού της φωτιάς.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν περίπου 150 πυροσβέστες, 48 οχήματα και εναέρια μέσα που επιχειρούν σε δύσκολα προσβάσιμα σημεία.

Οι συνεχείς αναζωπυρώσεις, όπως αυτή κοντά στη Μονή Στομίου, δυσκολεύουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστών και παραμένουν το κύριο πρόβλημα. Snapshot powered by AI

Για όγδοη ημέρα μαίνεται η φωτιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Ο απολογισμός της μεγάλης πυρκαγιάς είναι αποκαρδιωτικός καθώς, σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα που δημοσιεύει το πρόγραμμα «Beyond» του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η καμένη έκταση ανέρχεται πλέον σε 6.290 στρέμματα.

Η πυρκαγιά εξελίσσεται σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, μέσα σε πυκνή βλάστηση και χαράδρες με συνεχείς αναζωπυρώσεις.

Η εξασθένηση των ανέμων κατά τη διάρκεια της νύχτας συνέβαλε στην βελτίωση της εικόνας της πυρκαγιάς και επέτρεψε στις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίσουν με καλύτερες συνθήκες την προσπάθεια περιορισμού της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι πλέον δεν υπάρχει ενιαίο ενεργό μέτωπο, ωστόσο διάσπαρτες εστίες εξακολουθούν να καίνε μέσα στο δάσος, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο των επίγειων δυνάμεων, με την κατάσταση να παραμένει δύσκολη.

Στη μάχη και οι εναέριες δυνάμεις

Τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης επανήλθαν με το πρώτο με το πρώτο φως της ημέρας, επιχειρώντας σε σημεία όπου η πρόσβαση των επίγειων πυροσβεστών είναι ιδιαίτερα δύσκολη ή αδύνατη.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν περίπου 150 πυροσβέστες, με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από την 1η, 2η, 5η, 6η και 10η ΕΜΟΔΕ, ενώ επιχειρούν και 48 πυροσβεστικά οχήματα.

Το βάρος της προσπάθειας έχει πλέον μετατοπιστεί στον περιορισμό των διάσπαρτων ενεργών εστιών και στην αποτροπή νέων αναζωπυρώσεων.

Συνεχείς αναζωπυρώσεις στο δάσος

Παρά τη βελτίωση η φωτιά εξακολουθεί να παρουσιάζει αναζωπυρώσεις.

Χαρακτηριστικό ήταν το περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι, όταν νέα εστία αναζωπύρωσης εκδηλώθηκε απέναντι από τη Μονή Στομίου, προκαλώντας εκ νέου κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Οι συνεχείς αναζωπυρώσεις αποτελούν και το μεγαλύτερο πρόβλημα για την επιχείρηση, καθώς οι εστίες βρίσκονται διάσπαρτες μέσα στη δασική έκταση.

6.290 στρέμματα καμένης έκτασης

Τα πρώτα διαθέσιμα δορυφορικά δεδομένα αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Η καμένη έκταση ανέρχεται σε 6.290 στρέμματα, με την πυρκαγιά να έχει πλήξει περιοχή ιδιαίτερης περιβαλλοντικής αξίας, καθώς βρίσκεται εντός ζώνης του δικτύου Natura 2000.

Το τελικό αποτύπωμα της πυρκαγιάς θα μπορεί να εκτιμηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια μετά την πλήρη κατάσβεση και την ολοκλήρωση της δορυφορικής καταγραφής.

Για την ώρα, η μάχη στην Κόνιτσα συνεχίζεται, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν να περιορίσουν τις ενεργές εστίες και κυρίως να αποτρέψουν νέες αναζωπυρώσεις.

Με πληροφορίες από epiruspost.gr

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