Φωτιά στους Κωφούς Μαγνησίας – Επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα

Snapshot Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της 7ης Σεπτεμβρίου σε δασική έκταση στους Κωφούς Μαγνησίας.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 35 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα και τέσσερα εναέρια μέσα.

Ο Δήμος Αλμυρού συνδράμει με υδροφόρες στο έργο της πυροσβεστικής.

Το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί την πυρκαγιά με drone εξοπλισμένο με θερμική και οπτική κάμερα.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μαγνησίας διερευνά τα αίτια της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου σε δασική έκταση στην περιοχή Κωφοί Μαγνησίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11:30.

Για την αντιμετώπιση του συμβάντος κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα και δυο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Αλμυρού προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μαγνησίας.

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