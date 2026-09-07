Κρήτη: Χτύπησαν με κατσούνες ζευγάρι στη Μεσαρά – Αναζητούνται  δύο 17χρονοι και 25χρονος

Snapshot Τρεις νεαροί, ηλικίας 17 και 25 ετών, επιτέθηκαν με κατσούνες και μπουνιές σε ζευγάρι στη Μεσαρά λόγω μηνυμάτων προσβλητικού περιεχομένου που αφορούσαν ανήλικο κορίτσι.

Το περιστατικό συνέβη μετά από τυχαία συνάντηση των δύο πλευρών, ενώ το ζευγάρι κινούνταν με το αυτοκίνητό του.

Οι δράστες προκάλεσαν επίσης φθορές στο όχημα του ζευγαριού.

Ο 40χρονος πατέρας και η 36χρονη μητέρα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών.

Η Αστυνομία Αρχανών Αστερουσίων διεξάγει έρευνες για τη σύλληψη των τριών δραστών. Snapshot powered by AI

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε μεταμεσονυχτιες ώρες του Σαββάτου σε χωριό της Μεσαράς, με αφορμή σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, κάποια μηνύματα προσβλητικού περιεχομένου που είχαν ανταλλάξει ανήλικοι.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, σύμφωνα με την καταγγελία, οι τρεις νεαροί που αναζητούνται επιτέθηκαν στο ζευγάρι που είναι γονείς ανήλικου κοριτσιού, το οποίο φέρεται να αφορούσαν τα επίμαχα μηνύματα.

Το περιστατικό, έγινε σε τυχαία -όπως υποστηρίζεται- συνάντηση των δύο πλευρών. Το ζευγάρι κινούνταν με το αυτοκίνητο του όταν ήρθε τετ-α-τετ με τους εμπλεκόμενους νεαρούς. Ο καυγάς δεν έμεινε μόνο στα λόγια, καθώς όπως καταγγέλλεται οι νεαροί κινήθηκαν εναντίον του ανδρόγυνου με μπουνιές ακόμα και με κατσούνες, ενώ φέρεται να προκάλεσαν φθορές και στο όχημα.

Τόσο ο 40χρονος πατέρας της ανήλικης όσο και η 36χρονη μητέρα, χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ από το ΑΤ Αρχανών Αστερουσίων διεξάγονται έρευνες για την υπόθεση και την σύλληψη των τριών δραστών.

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