Πατήσια: Είχαν πέσει πυροβολισμοί και πριν από 15 ημέρες - Η κόρη του θύματος ειδοποίησε τις Αρχές

Snapshot Ένας 55χρονος τραυματίστηκε από πυροβολισμούς στα Πατήσια τα ξημερώματα της Δευτέρας, μετά από διαπληκτισμό με αγνώστους.

Η κόρη του θύματος ειδοποίησε την Αστυνομία, που συνέλεξε τρεις κάλυκες και μία βολίδα από το σημείο της επίθεσης.

Το περιστατικό έγινε στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άννινου, κοντά στο σπίτι του θύματος, όπου ξεκίνησε ο διαπληκτισμός.

Πριν από περίπου 15 ημέρες είχε σημειωθεί παρόμοιο επεισόδιο με πυροβολισμούς στην ίδια περιοχή, χωρίς θύματα αλλά με ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τη διαλεύκανση των συνθηκών της επίθεσης. Snapshot powered by AI

Αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στα Πατήσια, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 55χρονος άνδρας.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 4:55 τα ξημερώματα, στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άννινου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, αγνωστοι πλησίασαν τον 55χρονο διαπληκτίστηκαν και πυροβόλησαν εναντίον του.

Ο άνδρας τραυματίστηκε στα κάτω άκρα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».

«Ακούσαμε φωνές και διαπληκτισμούς πριν τους πυροβολισμούς»

Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου της περιοχής, πριν από τους πυροβολισμούς ακούστηκε μια παρέα νεαρών να μιλάει δυνατά και να διαπληκτίζεται.

«Ακούγαμε μια παρέα με παιδιά, γύρω στα τέσσερα με πέντε άτομα. Μάλωναν, τσακώνονταν και μιλούσαν δυνατά. Μετά ακούστηκε ένας πυροβολισμός. Περίπου δέκα δευτερόλεπτα αργότερα ακούστηκε δεύτερος και μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα ακόμη ένας», ανέφερε κάτοικος της περιοχής.

Ο ίδιος κάτοικος σημείωσε ότι δεν αποκλείεται τα νεαρά άτομα να περνούσαν τυχαία από το σημείο την ώρα του περιστατικού.

Την Αστυνομία, σύμφωνα με τη μαρτυρία, ενημέρωσε η κόρη του 55χρονου.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι πραγματοποίησαν έρευνα και συνέλεξαν τρεις κάλυκες και μία βολίδα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το σπίτι του 55χρονου βρίσκεται στην οδό Θέμου Άννινου, ενώ από το σημείο αυτό φέρεται να ξεκίνησε ο διαπληκτισμός. Τα αίματα στο οδόστρωμα εντοπίζονται περίπου 10 μέτρα έξω από το σπίτι του, ενώ η απόσταση από το σημείο της επίθεσης έως το συγκεκριμένο σημείο είναι περίπου 20 μέτρα.

Κι άλλο επεισόδιο με πυροβολισμούς πριν από 15 ημέρες

Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου της περιοχής, το σημερινό συμβάν δεν ήταν το πρώτο στο οποίο έπεσαν πυροβολισμοί. Πριν από περίπου 15 ημέρες, είχε γίνει και πάλι κάτι αντίστοιχο, όμως εκείνη τη φορά, δεν υπήρξε θύμα, και οι σφαίρες κατέληξαν σε παρκαρισμένα οχήματα.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των δραστών και τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.

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