Πατήσια: «Τσακωνόταν μία παρέα παιδιών και ακούστηκαν πυροβολισμοί» - Η μαρτυρία για το περιστατικό

Snapshot Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στα Πατήσια με τραυματισμό 55χρονου άνδρα.

Μάρτυρας κατέθεσε ότι άκουσε έντονο διαπληκτισμό μεταξύ 4-5 νεαρών πριν ακούσει τρεις διαδοχικούς πυροβολισμούς.

Η μαρτυρία δεν επιβεβαιώνει άμεσα σύνδεση της παρέας των νεαρών με το περιστατικό, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο σύμπτωσης.

Οι Αρχές εξετάζουν όλες τις μαρτυρίες και στοιχεία για να διευκρινίσουν τις συνθήκες του τραυματισμού. Snapshot powered by AI

Νέα μαρτυρία έρχεται στο φως για την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στα Πατήσια, με έναν 55χρονο άνδρα να τραυματίζεται από πυροβολισμούς.

Κάτοικος της περιοχής περιέγραψε όσα αντιλήφθηκε πριν και μετά τους πυροβολισμούς, αναφέροντας πως λίγο νωρίτερα είχε ακούσει μία παρέα νεαρών να διαπληκτίζεται έντονα.

«Ήταν μια παρέα από παιδιά, γύρω στα 4-5 άτομα. Ακούγονταν έντονα, τσακώνονταν μεταξύ τους και κάποια στιγμή ακούστηκε ο πρώτος πυροβολισμός, ένα “μπαμ”. Λίγο αργότερα ακούστηκε και δεύτερος πυροβολισμός, περίπου μετά από 10 δευτερόλεπτα», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε,περίπου 30 δευτερόλεπτα αργότερα άκουσε έναν ακόμη πυροβολισμό.

Η μάρτυρας, πάντως, εμφανίστηκε επιφυλακτική ως προς το εάν η παρουσία των παιδιών συνδεόταν με το περιστατικό, σημειώνοντας πως ενδεχομένως να ήταν τυχαίο το γεγονός ότι είχαν περάσει από την περιοχή.

Η μαρτυρία αυτή προστίθεται στα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές για την ένοπλη επίθεση στα Πατήσια, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες δέχθηκε επίθεση ο 55χρονος.

Διαβάστε επίσης