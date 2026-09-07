Πατήσια: Πυροβολισμοί με έναν τραυματία - Νοσηλεύεται στο Γεννηματάς

Snapshot Ένας 55χρονος άνδρας πυροβολήθηκε στα Πατήσια στις 04:55 το πρωί της Δευτέρας.

Ο δράστες επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα και πυροβόλησαν τον άνδρα καθώς έβγαινε από το σπίτι του.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» με τραύματα στα κάτω άκρα και βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, χωρίς μέχρι στιγμής αποτέλεσμα.

Στο σημείο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρεις κάλυκες και μία βολίδα από τους αστυνομικούς. Snapshot powered by AI

Θύμα ένοπλης επίθεσης έπεσε ένας άνδρας στα Πατήσια το πρωί της Δευτέρας και σήμανε συναγερμός στις Αρχές.

Το συμβάν έλαβε χώρα στις 04:55 τα ξημερώματα στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άννινου στην Αθήνα, όταν δύο άγνωστοι που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα πυροβόλησαν έναν 55χρονο Αλβανό που έβγαινε εκείνη την ώρα από το σπίτι του.

Ο 55χρονος διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο «Γεώργιος Γεννηματάς». Είναι τραυματισμένος στα κάτω άκρα και σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη και ξεκίνησαν έρευνες στη γύρω περιοχή για τον εντοπισμό των δραστών, χωρίς να έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής. Από το σημείο της ένοπλης επίθεσης, οι αστυνομικοί συνέλεξαν τρεις κάλυκες και μία βολίδα.

Οι Αρχές «ξεψαχνίζουν» το παρελθόν του θύματος για να διαπιστωθεί αν έχει απασχολήσει στο παρελθόν με παραβατικές συμπεριφορές. Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση εξετάζουν το ενδεχόμενο να επρόκειτο για ξεκαθάρισμα λογαριασμών κι αν οι δράστες ήθελαν να σκοτώσουν το θύμα ή αν επρόκειτο για κάποιου είδους... προειδοποίηση.