Ηλεία: Συνελήφθη μέλος εγκληματικής ομάδας για 10 κλοπές – Πάνω από 50.000 ευρώ η λεία

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση

Γιάννης Καλύβας

Ηλεία: Συνελήφθη μέλος εγκληματικής ομάδας για 10 κλοπές – Πάνω από 50.000 ευρώ η λεία
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Συνελήφθη μέλος εγκληματικής ομάδας που διέπραξε τουλάχιστον δέκα κλοπές σε σπίτια και οχήματα στην Ηλεία με λεία πάνω από 50.000 ευρώ.
  • Η σύλληψη έγινε μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση στον Δήμο Ανδραβίδας – Κυλλήνης με συμμετοχή πολλών αστυνομικών υπηρεσιών.
  • Η ομάδα φέρεται να δραστηριοποιούνταν από τον Αύγουστο του 2026 και είχε κλέψει μεταξύ άλλων μετρητά, κοσμήματα, τιμαλφή και ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν για τις διαφυγές τους.
  • Οι κλοπές έγιναν κυρίως πρωινές και απογευματινές ώρες σε περιοχές όπως Λεχαινά, Βάρδα, Μανολάδα και Ανδραβίδα – Κυλλήνη.
  • Κατά τη σύλληψη, ο κατηγορούμενος προσπάθησε να διαφύγει χτυπώντας αστυνομικούς, ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία και κλεμμένα αντικείμενα.
Snapshot powered by AI

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε μέλος εγκληματικής ομάδας που φέρεται να είχε αναπτύξει συστηματική δράση σε περιοχές της Ηλείας, με τουλάχιστον δέκα εξιχνιασμένες κλοπές σε σπίτια και οχήματα και συνολικό παράνομο όφελος που ξεπερνά τις 50.000 ευρώ.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (5/9) σε περιοχή του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης, έπειτα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, της ΟΠΚΕ Πύργου και της Ο.Π.ΔΙ. της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη κλοπή κατά συναυτουργία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Δέκα κλοπές από τον Αύγουστο

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, την αξιολόγηση στοιχείων αλλά και την εξέταση βιντεοληπτικού υλικού, η ομάδα φέρεται να είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2026, με σκοπό τη διάπραξη κλοπών σε διάφορες περιοχές της Ηλείας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, έχουν μέχρι στιγμής εξιχνιαστεί οκτώ κλοπές σε οικίες, μία κλοπή αυτοκινήτου και μία κλοπή κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας.

Η συνολική λεία περιλάμβανε 21.850 ευρώ σε μετρητά, καθώς και κοσμήματα, τιμαλφή και εργαλεία συνολικής αξίας περίπου 28.000 ευρώ.

Παράλληλα, τα μέλη της ομάδας φέρονται να είχαν αφαιρέσει και αυτοκίνητο από τον Πειραιά, το οποίο χρησιμοποιούσαν για τις μετακινήσεις τους και για τη διαφυγή τους μετά τις κλοπές.

Χτυπούσαν πρωινές και απογευματινές ώρες

Η δράση τους επικεντρωνόταν, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, σε περιοχές των Λεχαινών, της Βάρδας, της Μανολάδας και της Ανδραβίδας – Κυλλήνης.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να επέλεγαν κυρίως πρωινές ή απογευματινές ώρες, παραβιάζοντας κατοικίες και αφαιρώντας χρήματα, κοσμήματα και αντικείμενα αξίας.

Για την προσέγγιση στους στόχους τους αλλά και για τη διαφυγή χρησιμοποιούσαν το κλεμμένο αυτοκίνητο, το οποίο τελικά εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς επιμελώς κρυμμένο μέσα σε δασική έκταση στην περιοχή της Ανδραβίδας – Κυλλήνης.

Τον περίμεναν στο κλεμμένο αυτοκίνητο

Οι αστυνομικοί έθεσαν το όχημα υπό διακριτική επιτήρηση και προχθές το βράδυ ο κατηγορούμενος φέρεται να εμφανίστηκε στο σημείο προκειμένου να το παραλάβει.

Τότε οι αστυνομικοί επενέβησαν και τον ακινητοποίησαν.

Κατά τη διάρκεια της σύλληψης, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας επιχείρησε να διαφύγει χτυπώντας τους αστυνομικούς, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να ξεφύγει.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο αυτοκίνητο και στον περιβάλλοντα χώρο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία και κλεμμένα αντικείμενα, τα οποία αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας – Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της δράσης της εγκληματικής ομάδας και την ταυτοποίηση των υπολοίπων εμπλεκομένων.

Με πληροφορίες από patrisnews.com

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:20ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Φινλανδία: Άνδρας κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά 361 παιδιά μέσω διαδικτύου

13:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναπηρικά επιδόματα: Πότε ξεκινά η τιμαριθμοποίηση – Το ετήσιο όφελος για τους δικαιούχους

13:16ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Θα κηρύξει «ζώνη απαγόρευσης» κοντά στα Στενά του Ορμούζ τις επόμενες ημέρες

13:15LIFESTYLE

Ντόλι Πάρτον: Η νέα ανάρτηση στα social media της μετά τον θάνατό της - «Όλα θα πάνε καλά»

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Αεροπορικό δυστύχημα στο Μαϊάμι: Οι συνομιλίες στον πύργο ελέγχου αμέσως μετά την τραγωδία με το 767 – Το Boeing προσγειώθηκε με μεγάλη ταχύτητα στο διάδρομο

13:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη για άνδρα που κυκλοφορούσε με μαχαίρι στην πλατεία Επταλόφου

13:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κουμπαράς για τη νέα γενιά: Πώς λειτουργεί, πότε θα μπορεί το παιδί να κάνει ανάληψη – Παραδείγματα

13:04ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Ζιακόπουλου: Ζέστη και μελτέμια – Αναλυτική πρόγνωση για το επόμενο τριήμερο

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: 79 χελωνάκια Caretta caretta βγήκαν μέσα από φωλιά κάτω από ξαπλώστρα στα Κολύμπια

13:00ΕΥ ΖΗΝ

Ο μοναδικός επιστημονικά υποστηριζόμενος τρόπος για να χάσετε λίπος στην κοιλιά

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Γενικό μπλακ άουτ στο Ηράκλειο – Χωρίς ρεύμα και τα Χανιά

12:36ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση F-4 Phantom: Την Τρίτη στα Ιωάννινα η κηδεία του 37χρονου Σμηναγού Δημήτρη Πέτρου

12:29ANNOUNCEMENTS

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τέλεσε τα εγκαίνια του Περιπτέρου του στην 90η ΔΕΘ

12:23ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στο Μουρίκι Αχαΐας

12:23MEETING POINT

Η απαξίωση της ΔΕΘ – Ύβρις για τους Θεσσαλονικείς και τη χώρα 

12:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Συναγερμός» σε ΕΛΑΣ και ΣΥΡΙΖΑ για την επικράτηση του AfD στη Γερμανία

12:18ΚΟΣΜΟΣ

11η Σεπτεμβρίου 2001: Η ιστορία του «Falling Man» 25 χρόνια μετά την μαύρη επέτειο - Η φωτογραφία που αποτύπωσε το συλλογικό πένθος της Αμερικής

12:17ΚΟΣΜΟΣ

Η Αυστρία απαγόρευσε τις μαντήλες στα σχολεία για κορίτσια κάτω των 14 ετών

12:16LIFESTYLE

Δανάη Μπάρκα: Νέα εμφάνιση στην παραλία μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της - «Boy or a girl?»

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στους Κωφούς Μαγνησίας – Επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:42ΕΛΛΑΔΑ

Ένωση Τραπεζών: Στήριξη στις οικογένειες των πιλότων του Phantom που σκοτώθηκαν στην Τανάγρα - 50.000 ευρώ και διαγραφή δανείων

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Γενικό μπλακ άουτ στο Ηράκλειο – Χωρίς ρεύμα και τα Χανιά

12:18ΚΟΣΜΟΣ

11η Σεπτεμβρίου 2001: Η ιστορία του «Falling Man» 25 χρόνια μετά την μαύρη επέτειο - Η φωτογραφία που αποτύπωσε το συλλογικό πένθος της Αμερικής

08:38ΚΥΠΡΟΣ

Θλίψη στην Κύπρο: Πέθανε η Πόπη Χριστοφόρου - Η μητέρα των δίδυμων που σκοτώθηκαν στο Μαρί

10:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Με υψηλές θερμοκρασίες και αυτή την εβδομάδα - Πότε αλλάζει το σκηνικό

11:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Live - Πιερρακάκης: Παρουσιάζουμε πακέτο 2,2 δισ. ευρώ για το 2027 - Η εξειδίκευση των μέτρων του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ 2026 για δημόσιους υπαλλήλους, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες

12:36ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση F-4 Phantom: Την Τρίτη στα Ιωάννινα η κηδεία του 37χρονου Σμηναγού Δημήτρη Πέτρου

10:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαίνιση κατοικίας: Έως 46.000 ευρώ η επιδότηση - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Τζουντόκα μετατράπηκε σε μποξέρ - Ηττήθηκε και «ξάπλωσε» τον αντίπαλο του με κροσέ

10:38ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σταύρος Ξαρχάκος: Όσα έγιναν στη συναυλία του στον Λυκαβηττό - Οι ατάκες και τα στιγμιότυπα της βραδιάς - Βίντεο

13:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κουμπαράς για τη νέα γενιά: Πώς λειτουργεί, πότε θα μπορεί το παιδί να κάνει ανάληψη – Παραδείγματα

10:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πατήσια - βίντεο ντοκουμέντο: Το θύμα της επίθεσης δευτερόλεπτα μετά τους πυροβολισμούς - «Είδα δύο άτομα με κράνη να πυροβολούν και να φεύγουν» είπε μάρτυρας στο Newsbomb.gr

08:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν τα 400 ευρώ που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

10:51ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν αξίζει στην πόλη μας αυτό το χάλι» - Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τη σκηνή του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη - Ζητούν αλλαγές στην εξέδρα

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με την πτώση της ανήλικης από όροφο ξενοδοχείου - Πώς έπεσε, αναζητούνται 2 άνδρες

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Αγόραζε ναρκωτικά αξίας 400 ευρώ την εβδομάδα ο 43χρονος πατέρας του βρέφους - Ερωτήματα για τα έσοδά του

10:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπακογιάννη: «Πήγα να πάθω εγκεφαλικό με το 44% του AFD - Έβγαλε χολή ο Σαμαράς»

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Χτύπησαν με κατσούνες ζευγάρι στη Μεσαρά – Αναζητούνται  δύο 17χρονοι και 25χρονος

10:53WHAT THE FACT

Άνοιξαν τα στομάχια 778 καρχαριών-τίγρη: Η λίστα με τα περιεχόμενα είναι πραγματικά περίεργη

11:30ΕΘΝΙΚΑ

Τανάγρα: Πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας ξεσπά κι απαντά σε όσους προσβάλουν τη μνήμη των νεκρών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ