Ηλεία: Συνελήφθη μέλος εγκληματικής ομάδας για 10 κλοπές – Πάνω από 50.000 ευρώ η λεία

Snapshot Συνελήφθη μέλος εγκληματικής ομάδας που διέπραξε τουλάχιστον δέκα κλοπές σε σπίτια και οχήματα στην Ηλεία με λεία πάνω από 50.000 ευρώ.

Η σύλληψη έγινε μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση στον Δήμο Ανδραβίδας – Κυλλήνης με συμμετοχή πολλών αστυνομικών υπηρεσιών.

Η ομάδα φέρεται να δραστηριοποιούνταν από τον Αύγουστο του 2026 και είχε κλέψει μεταξύ άλλων μετρητά, κοσμήματα, τιμαλφή και ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν για τις διαφυγές τους.

Οι κλοπές έγιναν κυρίως πρωινές και απογευματινές ώρες σε περιοχές όπως Λεχαινά, Βάρδα, Μανολάδα και Ανδραβίδα – Κυλλήνη.

Κατά τη σύλληψη, ο κατηγορούμενος προσπάθησε να διαφύγει χτυπώντας αστυνομικούς, ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία και κλεμμένα αντικείμενα. Snapshot powered by AI

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε μέλος εγκληματικής ομάδας που φέρεται να είχε αναπτύξει συστηματική δράση σε περιοχές της Ηλείας, με τουλάχιστον δέκα εξιχνιασμένες κλοπές σε σπίτια και οχήματα και συνολικό παράνομο όφελος που ξεπερνά τις 50.000 ευρώ.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (5/9) σε περιοχή του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης, έπειτα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, της ΟΠΚΕ Πύργου και της Ο.Π.ΔΙ. της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη κλοπή κατά συναυτουργία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Δέκα κλοπές από τον Αύγουστο

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, την αξιολόγηση στοιχείων αλλά και την εξέταση βιντεοληπτικού υλικού, η ομάδα φέρεται να είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2026, με σκοπό τη διάπραξη κλοπών σε διάφορες περιοχές της Ηλείας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, έχουν μέχρι στιγμής εξιχνιαστεί οκτώ κλοπές σε οικίες, μία κλοπή αυτοκινήτου και μία κλοπή κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας.

Η συνολική λεία περιλάμβανε 21.850 ευρώ σε μετρητά, καθώς και κοσμήματα, τιμαλφή και εργαλεία συνολικής αξίας περίπου 28.000 ευρώ.

Παράλληλα, τα μέλη της ομάδας φέρονται να είχαν αφαιρέσει και αυτοκίνητο από τον Πειραιά, το οποίο χρησιμοποιούσαν για τις μετακινήσεις τους και για τη διαφυγή τους μετά τις κλοπές.

Χτυπούσαν πρωινές και απογευματινές ώρες

Η δράση τους επικεντρωνόταν, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, σε περιοχές των Λεχαινών, της Βάρδας, της Μανολάδας και της Ανδραβίδας – Κυλλήνης.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να επέλεγαν κυρίως πρωινές ή απογευματινές ώρες, παραβιάζοντας κατοικίες και αφαιρώντας χρήματα, κοσμήματα και αντικείμενα αξίας.

Για την προσέγγιση στους στόχους τους αλλά και για τη διαφυγή χρησιμοποιούσαν το κλεμμένο αυτοκίνητο, το οποίο τελικά εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς επιμελώς κρυμμένο μέσα σε δασική έκταση στην περιοχή της Ανδραβίδας – Κυλλήνης.

Τον περίμεναν στο κλεμμένο αυτοκίνητο

Οι αστυνομικοί έθεσαν το όχημα υπό διακριτική επιτήρηση και προχθές το βράδυ ο κατηγορούμενος φέρεται να εμφανίστηκε στο σημείο προκειμένου να το παραλάβει.

Τότε οι αστυνομικοί επενέβησαν και τον ακινητοποίησαν.

Κατά τη διάρκεια της σύλληψης, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας επιχείρησε να διαφύγει χτυπώντας τους αστυνομικούς, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να ξεφύγει.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο αυτοκίνητο και στον περιβάλλοντα χώρο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία και κλεμμένα αντικείμενα, τα οποία αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας – Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της δράσης της εγκληματικής ομάδας και την ταυτοποίηση των υπολοίπων εμπλεκομένων.

Με πληροφορίες από patrisnews.com

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